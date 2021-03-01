Antalya’ya otobüsle 1 kilo metamfetamin getiren şahıs tutuklandı

Yabancı uyruklu bir şahsın şehirlerarası otobüsle İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu taşıdığı ihbarını alan Antalya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü ile gelen şüphelinin valizini aradı. Yapılan aramada, 1 kilo metamfetamin ele geçirilirken şüpheli tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Antalya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve grupların deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, M.M. isimli yabancı uyruklu şahsın İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu madde naklettiği yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendirilen ekipler, 22 Şubat günü Antalya’ya yolcu otobüsü ile gelen M.M. isimli şahsın valizinde arama yaptı. Yapılan aramada, 1 Kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şüpheli M.M., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak veya Sağlamak” suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

