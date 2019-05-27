Antalya’ya tatile gelen Hollandalı turistten haber alınamıyor

Hollanda’dan Antalya’ya 16 Mayıs’ta tatile gelen 21 yaşındaki turist Kristel Navarro’dan 5 gündür haber alınamıyor.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir otelde tatil yapan Hollandalı Kristel Navarro’dan (21), 5 gündür haber alınamıyor. 16 Mayıs tarihinde havayolu ile Hollanda’dan Aksu ilçesinde bir otele tatile gelen ve otelden 20 Mayıs’ta çıkan Hollandalı genç kadın iddiaya göre daha sonra Kundu oteller bölgesinde 21 Mayıs Salı günü bir kişinin evinde kaldığı ve buradan ailesi ile görüştüğü ifade edildi. Evinde kaldığı kişiye ülkesine dönmek istemediğini söylediği iddia edilen ve daha sonra evinde kaldığı kişi tarafından ikna edilen Navarro’nun, 22 Mayıs Çarşamba günü Antalya Dış Hatlar Havalimanına bırakıldığı öğrenildi. 5 gündür kızlarına ulaşamayan ailesi ise Hollanda’da yetkililer ile görüşerek kızlarının bulunmasını istedi. Ailenin bugün ya da yarın Antalya’ya gelmesi bekleniyor. Öte yandan, Kristel Navarro’nun telefonunun kapalı olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Hollandalı kadının bulunması için sosyal medya hesaplarından da kayıp ilanları paylaşıldı.

