Antalya'ya turist akını

Turizmin başkenti Antalya'ya bu yıl hava yoluyla 9 milyon 62 bin 84 yabancı turist geldi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, Antalya ve Gazipaşa havalimanları gelen yolcu istatistiklerine göre, günlük yaklaşık 70 bin yabancı turistin giriş yaptığı kentte, turizmde rekor yılı olan 2014'ün rakamları aşıldı.
Sadece hava yoluyla, 1 Ocak-31 Ağustos'ta Antalya Havalimanı'na 8 milyon 825 bin 129, Gazipaşa Havalimanı'na ise 236 bin 955 yabancı turist geldi.
Antalya'ya 2014'ün aynı döneminde 8 milyon 637 bin 962, 2016'da 4 milyon 335 bin 433, geçen yıl ise 7 milyon 89 bin 538 yabancı turist gelmişti.
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