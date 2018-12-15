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Antalya'ya üçüncü millet bahçesi yapılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.12.2018 15:46 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: (2) - "Antalya Büyükşehir Belediyemiz iki millet bahçesini Antalya'ya kazandırdı. 'Bu yetmez' dedik. Üçüncü millet bahçesini kazandıracağız" - "Akdeniz Üniversitesinin karşısında yer alan 24 bin metrekare TOKİ mülkiyetindeki arazinin Büyükşehir Belediyemize tahsisini yapacağız. Buraya bin 200 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını Büyükşehir Belediyemiz yapacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iki millet bahçesini kente kazandırdığını belirterek, üçüncü millet bahçesini de oluşturacaklarını açıkladı.

Kurum, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çevreyi ve doğayı koruyacak birçok projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Kentteki mülkiyet sorularını, kentsel dönüşüm, millet bahçelerini, çevreye, altyapıya, suya, kanalizasyona ilişkin birçok projeyi sahada inceleyeceklerini aktaran Kurum, imar sorunlarının çözümüne yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

"Antalya Büyükşehir Belediyemiz iki millet bahçesini Antalya'ya kazandırdı. 'Bu yetmez' dedik. Üçüncü millet bahçesini kazandıracağız." diyen Kurum, şunları kaydetti:

"Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Spor Alanı'ndaki mülkiyeti Emlak Konut'a ait alandaki, (Emlak Konut bu alanı bir milyar bedelle ihale etmişti) ihaleden vazgeçerek, Antalyalılarımıza kazandırmak üzere buranın millet bahçesi yapılması hususunda mülkiyeti, tahsisini Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza yapacağız. Antalya'mıza üçüncü bir millet bahçesini lokasyon olarak çok önemli bir alanda millet bahçesi yapımını Büyükşehir belediyemiz gerçekleştirecek. İçinde millet kıraathanelerinin, yürüyüş yollarının, spor alanlarının olduğu sosyal kültürel alanı inşallah Antalya'mıza kazandırmış olacağız."

Avni Tolunay Mahallesi'nde de mülkiyet problemi olduğuna değinen Kurum, Milli Emlak ve kadastro arasındaki anlaşmazlığı çözmek suretiyle burada 5 bin hak sahibinin 2B'den yararlanabilmesinin önünü açacaklarını bildirdi.

Buradaki tescilsiz alanların tescillerinin kadastro müdürlüğünce yapılarak, 2B üzerinden Milli Emlak Genel Müdürlüğünce satışını gerçekleştireceklerini vurgulayan Kurum, "Burada da 5 bin vatandaşımızın mülkiyet problemini halletmiş olacağız. Kaş Patara ve Serik özel çevre koruma bölgeleri alanında yer alan 2B arazilerinde mülkiyet problemini aşmak suretiyle 2B'lerin şerhli olarak satışını gerçekleştireceğiz. Burada da 2 bin vatandaşımızın mülkiyet problemini çözmüş olacağız." diye konuştu.

- Üniversiteye yurt yapılacak

Antalya'nın bir taraftan da Akdeniz Üniversitesi ile büyük atılım içerisinde olduğunu anlatan Kurum, 70 binin üzerinde öğrenci kapasitesiyle ülkeye katkı sağladığını belirtti.

Öğrencilerin büyükşehir belediyesinden yurt talebi olduğuna dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Akdeniz Üniversitesinin karşısında yer alan 24 bin metrekare TOKİ mülkiyetindeki arazinin büyükşehir belediyemize tahsisini yapacağız. Buraya bin 200 öğrenci kapasiteli yurdun yapımını büyükşehir belediyemiz yapacak. Burada okuyan öğrencilerimizin kullanması için modern, içerisinde kültür merkezlerinin, konferans salonlarının olduğu bir yurt projesinin gerçekleştireceğiz. Finike'de yat limanı projemiz var. Yaklaşık 80 bin metrekare alanda hem yat limanı hem balıkçı barınağının bulunduğu alanda da metruk yapıların yıkılarak, buranın tamamen sosyal kültürel bir alan olması ve Finike, Antalya halkının kullanımına yönelik belediyemizin projesi var. Bu projeyi inşallah onaylayacağız, maddi ve teknik desteği bakanlık olarak vereceğiz."

Elmalı'daki eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekare alanın millet bahçesi yapılmak üzere belediyeye tahsisini yapacaklarını aktaran Kurum, Gazipaşa ilçesindeki Koru, Kızılin ve Kahyalar mevkisinde turistik yatırımların önünü açacak, burada istihdamı artıracak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bakanlıklarınca onaylanarak, buradaki turistik tesislerin yapımı ve imar probleminin çözümüne ilişkin süreci hızlandıracaklarını söyledi.

- 50 milyon avroluk altyapı yatırımı

ASAT'ın Dünya Bankası ve İller Bankası ile geliştirdiği 50 milyon avroluk altyapı yatırımları için proje onay süreçlerinin tamamlandığını vurgulayan Kurum, "Kredinin onayını Dünya Bankası'ndan aldık. İnşallah ocak ayı içerisinde 50 milyon avroluk altyapı yatırımı yapmak üzere ihalesini gerçekleştirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kepez ilçesindeki Fatih Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak Genel Müdürlük arasında 300 gecekondunun bulunduğu alanda mülkiyet problemi olduğunu dile getiren Kurum, iki genel müdürlüğün protokol yaparak, 300 gecekonduda yaşayan vatandaşın mülkiyet problemini çözmek için bu arazilerin satışlarını yapacaklarını sözlerine ekledi.

(Bitti)

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar sorunu millet bahçesi

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