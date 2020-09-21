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  4. Antalya’ya uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler böyle yakalandı

Antalya’ya uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 17:15 | Son Güncelleme

Başka illerden Antalya’ya 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi getirmeye çalışan 3 şüpheli, havadan ve karadan yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül Cumartesi günü doğu illerinden araçlarla öncü ve artçı sistemini kullanarak Antalya’ya metamfetamin maddesi getireceği tespit edilen araçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Başka illerden Antalya’ya 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi getirmeye çalışan 3 şüpheli, havadan ve karadan yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 19 Eylül Cumartesi günü doğu illerinden araçlarla öncü ve artçı sistemini kullanarak Antalya’ya metamfetamin maddesi getireceği tespit edilen araçlar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sonucunda Expo kavşağı ve Çağlayan Mahallesi’nde iki araç, şüpheli 3 şahıs ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Araçlarda yapılan aramada 10 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ve 10 bin 720 TL ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler R.Ö., B.Ö. ve F.B. isimli şahıslar “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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