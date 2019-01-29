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Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (13)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 17:18 | Son Güncelleme

AĞAÇ HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ Antalya'da etkili olan 1 çocuğun yaşamını yitirdiği 1 genç kızın da derede kaybolduğu fırtınada ilginç bir olay yaşandı. Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında devrilen ağaç, Kral Yolu'nda hareket halindeki bir otomobili adeta yuttu.

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (13)

AĞAÇ HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Antalya'da etkili olan 1 çocuğun yaşamını yitirdiği 1 genç kızın da derede kaybolduğu fırtınada ilginç bir olay yaşandı. Serik ilçesindeki Belek turizm merkezinde bugün yaşanan fırtına ve dolu yağışı sırasında devrilen ağaç, Kral Yolu'nda hareket halindeki bir otomobili adeta yuttu. Ağacın üzerine devrildiği otomobildekiler şans eseri olaydan yara almadan kurtulurken, araçta ise büyük hasar oluştu. Bu ilginç görüntü ise karşı yönden gelen ve olay sırasında fırtınayı cep telefonuna kaydeden bir kişi tarafından tesadüfen saniye saniye görüntülendi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı olay sonrası bölgeye sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tek yönlü ulaşıma kapanan karayolunda trafik akışı, devrilen ağacın çekilmesiyle normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (13)

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Park halindeki otomobil yandıPark halindeki otomobil yandı
Antalya'yı fırtına vurdu; 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı (14)Antalya'yı fırtına vurdu; 2 ölü, 1 kayıp, 15 yaralı (14)
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