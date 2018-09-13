BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bin 700 yıl önce inşa edildiği belirlenen mozaikleriyle ünlü yamaç ev ile nekropolisin bulunduğu Antandros Antik Kenti'ne teknik gezi düzenlendi.

Teknik geziye Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Salon ve Meclis Başkanı Mehmet Hakkı Semerci’nin yanı sıra ilçedeki turizm derneklerinin başkanları ve yöneticileri katıldı.

Tarihi Antandros Şehrini Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Cömert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antandros'un geleceğini sadece kazı ekibi, belediye ve dernek üyeleriyle değil kentin ileri gelenleriyle konuşmanın önemli olduğunu söyledi.

Cömert, teknik geziye katılanlarla bölgenin sorunlarını tespit ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Acil yapılması gereken kamulaştırma sorunu var. Çünkü kamulaştırma olmadan burası ören yeri ilan edilemiyor. Öncelikle o çok önemli bizim için. Ören yeri ilan edildiği zaman burası Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bir kazı alanı olacak. Ziyaret daha kolay olacak. Bölgenin turizmine daha büyük katkısı olacak. Bu önemli kültür mirasını ortaya çıkartmak için kazılar daha geniş bölgeye yayılacak. İkinci aşamada müze sorunu. Bir müze yapılmasını istiyoruz ama bu müze yaşayan bir müze olacak. Çünkü bizler de destek olacağız. Burada çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte sürekli eğitimler düzenlenecek. Bunun için hedeflerimizi koyduk ortaya. Birlikte çözüm bulacağımıza da inanıyorum."