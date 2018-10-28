"Antandros ve Aeneas Projesi"ne sanatçı desteği

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2001 yılından bu yana devam eden Antandros kazılarına destek olmak, hayata geçirilecek olan "Antandros ve Aeneas Projesi"ne katkı sağlamak amacıyla sinema sanatçısı Salih Güney öncülüğünde İzmir ve Manisa Rotary Kulüp üyeleri tarafından antik kente gezi düzenlendi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan yamaç ev ve Nekropol alanını gezen konuklara Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Keşif turu sonrasında Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği merkezinin bulunduğu tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda Edremit Belediye Başkanvekili Ahmet Özkoca ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, Aeneas Rotası Birliği konusunda bilgi verdi.

Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun birbirinden üstün ve güzel antik kentlerle tapınaklarla dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğunu söyledi.