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"Antandros ve Aeneas Projesi"ne sanatçı desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Projeye katkı sağlamak amacıyla sinema sanatçısı Salih Güney öncülüğünde İzmir ve Manisa Rotary Kulüp üyeleri tarafından antik kente gezi düzenlendi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 2001 yılından bu yana devam eden Antandros kazılarına destek olmak, hayata geçirilecek olan "Antandros ve Aeneas Projesi"ne katkı sağlamak amacıyla sinema sanatçısı Salih Güney öncülüğünde İzmir ve Manisa Rotary Kulüp üyeleri tarafından antik kente gezi düzenlendi.

Altınoluk Mahallesi'ndeki Antandros Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan yamaç ev ve Nekropol alanını gezen konuklara Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Keşif turu sonrasında Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği merkezinin bulunduğu tarihi Abdullah Efendi Konağı'nda gerçekleştirilen toplantıda Edremit Belediye Başkanvekili Ahmet Özkoca ve Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Acar, Aeneas Rotası Birliği konusunda bilgi verdi.

Ünlü sinema sanatçısı Salih Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'nun birbirinden üstün ve güzel antik kentlerle tapınaklarla dünyanın en zengin kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Antandros'un çok önemli olduğuna inandıklarını ifade eden sanatçı Güney, "Roma İmparatorluğu efsanesinin çıkış noktası Antandros. Truva düştükten sonra milattan önce 1180'de Prens Aeneas, ailesini alarak buraya gelmiş ve kendine bir villa yaparak burada yaşamını sürdürmüş." dedi.

Güney, "Antandros ve Aeneas Projesi"nin hayata geçirilmesine destek vermek amacıyla böyle bir etkinliği gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

- "4 ülkeden 21 belediyenin bu birliğe üye olmalarını bekliyoruz"

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zekiye Gülçin Cömert, sanatçı Salih Güney başkanlığında Efes Rotary Kulüp üyelerinin kendilerini ziyaret ettiklerini belirtti.

Daha önce onlara Antandros Antik Kenti'nden bahsettiklerini aktaran Cömert, "Ayrıca Aeneas Rotası Projesi'ni de anlattık. Şimdi ise onlar yerinde görmeye geldiler. Bu incelemeleri yaptıktan sonra derneğimizin merkezinde Aeneas Rotası Projemizi yeniden konuşacağız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Antandros Balıkesir Edremit

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