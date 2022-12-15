Antares AVM çalışma saatleri nedir? Antares AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu hizmet verir. Özellikle hafta sonları yoğun olan alışveriş merkezleri her yaş grubundan müşteri kitlesine sahiptir. Alışveriş merkezleri herkes tarafından sıklıkla tercih edilen mekânlardır. Bireyler alışveriş merkezinde aynı anda birden fazla işini tamamlayabilir ayrıca eğlenceli vakit geçirebilirler. Antares AVM Ankara Keçiören’de bulunur. Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören Antares AVM çalışma saatleri ve hafta sonu çalışma durumu merak edilen bir alışveriş merkezidir.

Antares AVM saat kaçta açılıyor?

Alışveriş merkezleri çalışma saatleri genel olarak birbirleriyle benzerlik gösterebilir. Bu bağlamda Antares AVM çalışma saatleri de diğer alışveriş merkezleriyle aynıdır denebilir. Bayram ve özel günlerde farklılık gösterebilmekle beraber Antares AVM çalışma saatleri belirlidir ve herhangi bir düzenleme olmadıkça çalışma saatleri değişmez. Antares AVM açılış saati 10.00 olarak belirtilmiştir. Antares AVM’ye gitmek isteyen müşteriler saat 10.00 itibari ile hizmet almaya başlayabilirler.

Antares AVM saat kaçta kapanıyor?

Alışveriş merkezleri kapanış saatleri müşteriler tarafından merak edilir. Özellikle büyük şehirlerde yer alan alışveriş merkezleri çok yoğundur. Bu yoğunluk sebebiyle müşteriler alışveriş merkezinin kapanış saatini öğrenmek isterler. Antares AVM kapanış saati 22.00 olarak belirtilmiştir. Antares AVM’ye giden müşteriler 22.00 itibari ile işlemlerini tamamlamış olmaları gerekir.

Antares AVM hafta sonu çalışma saatleri nedir?

Alışveriş merkezleri hafta içi ve hafta sonu yoğun bir kitleye hizmet vermeye devam ederler. Özellikle hafta sonları alışveriş merkezleri çok yoğun olurlar. Antares AVM çalışma saatleri de haftanın tüm günleri aynıdır. Antares AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati 10.00 - 22.00 arasındadır. Bu saat aralığında Antares AVM müşterilerine hizmet verir.



