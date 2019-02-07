HABER

Antarktika’da kayıp bir şehir mi var?

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 08:51 | Son Güncelleme

Rusya’nın Antarktika’da bilimsel araştırmalar yaptığı bölgede buzulların altında antik bir kayıp şehrin olabileceği iddia edildi.

YouTube kanalında yayımlanan bir belgeselde Rusya'nın Antarktika'daki bilimsel araştırmaların yapıldığı bölgede buzulların altında bir anomali keşfedildiği ve bunun antik bir kayıp şehrin varlığına işaret edebileceği belirtiliyor.

Buzulların altında antik şehir mi var?

Rusya'nın Antarktika'daki Vostok İstasyonu'nun doğusunda, yüzeyi buzul kütlesinin yaklaşık 4 bin metre aşağısında bir göl bulunduğunu ve gölün yüzeyinin deniz seviyesinin 500 metre altında olduğu iddia edildi.
Belgeselde buzulaltı gölünde 2012'de bir delik açıldığı ve gölün altında 15 milyon yıllık 3 bin 500'den fazla canlı türüne rastlandığı önü sürülüyor.
The Real Secrets Hidden in Antarctica (Antarktika'da Saklanmış Gerçek Sırlar) isimli belgeselde, Rus uzmanların, gölün yer kabuğunun incelmesi veya eski bir kentin varlığıyla oluştuğu yorumları yapılıyor.
Belgeselde "Delme işleminde 15 milyon yıl öncesine dayanan canlı bakteri örnekleri bulundu.
Bilim insanları 3 bin 500'den fazla canlı ve zengin fosil kanıtları olduğunu söylüyor. Ancak gölde büyük bir manyetik anomali olduğu da belirtiliyor" yorumu yapılıyor.
Belgeselde ayrıca Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) uzmanların da bölgede araştırma yapmak istedikleri belirtiliyor.
NASA'nın Jet İtici Güç Laboratuvarı Güneş Sistemi Keşfi Bölümü uzmanlarından Kevin Hand, "Buzulların altında saklanmış su birikintisinin güneş ile teması yok" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antartika kayıp şehir Rusya

En Çok Okunan Haberler

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Ünlü yazarın oğlu ölü bulundu

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Galatasaray yarı finale göz kırptı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

Çöken binada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'deki üniversitede silahlı saldırı!

ABD'deki üniversitede silah sesleri!

70 yıllık gizem! Netanyahu'nun kararı büyük tepki topladı!

70 yıllık gizem! Aldığı karar gündemi sarstı!

ABD'den Filistinlilerin korunmasını isteyen BMGK adımına engel

BM'nin Filistin kararına ABD engeli! Tam açıklanacakken...

Trump tarih verdi: Gelecek hafta resmen açıklayacağız

Trump tarih verdi: Resmen açıklayacağız

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit: Doğru seçimi yapın, yoksa...

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit!

ABD'nin 'müdahale' iddiaları konuşulurken Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.