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Antarktika'da Rusların kavgası ilk suç vakası olarak tarihe geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 08:05 | Son Güncelleme

Antarktika kıtası tarihinde bir ilk yaşandı. Rusya üssünde iki mühendisin kavgası ilk kriminal vaka olarak tarihe geçti.

Antarktika'da Rusların kavgası ilk suç vakası olarak tarihe geçti

Antarktika kıtası, önceki gün ilk suç vakasını yaşadı. Ruslara ait bir istasyonda bir araştırmacı, diğer araştırmacıyı bıçakladı.

İSTASYON KANA BULANDI

Rusya’nın Antarktika istasyonu kana bulandı. Rus mühendis Sergey Savitsky (55), “psikolojik çöküntü” nedeniyle çalışma arkadaşı Oleg Beloguzov’u (52) bıçakladı.

İLK KRİMİNAL VAKA

9 Ekim’de King George Adası’nda bulunan Rus istasyonu Bellingshausen’da yaşanan olayda, Savitsky, Beloguzov’a bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Beloguzov, helikopterle kaldırıldığı Şili’de tedavi altına alındı. Böyle bir saldırının Antartika’daki ilk kriminal vaka olduğu belirtildi.

Olay sonrasında saldırgan Sergey Savitsky’nin direnmeden ve gönüllü bir şekilde istasyon müdürüne teslim olduğu belirtildi. Savitsky olaydan hemen sonra Rusya’ya gönderildi. Tutuklanan Rus mühendis, öldürmeye teşebbüsten yargılanacak. Savitsky ve öldürmeye çalıştığı iş arkadaşı Oleg Beloguzov istasyonda 6 aydan fazla süredir beraber yaşıyordu.

Kaynak: Habertürk

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Antarktika rusya üssü Rusya

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