Bu yıl 25 katılımcının yer aldığı seferde, bilim insanlarını en çok bölgedeki hava şartları zorluyor.

- "Yerli ve milli kutup kıyafeti"

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Binbaşı Caner Filiz, Akademi olarak Antarktika'ya giden bilim insanların sefer öncesi eğitimleri konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordineli bir çalışma yürüttüklerini ve bilim insanları için Antarktika'ya uygun kıyafetler geliştirilmesi konusunda bir proje hazırladıklarını söyledi.

Filiz, "Antarktika denildiğinde akla gelen ilk problem lojistiktir. Çünkü dünyanın çok uzak bir noktasına ve insan yaşamına çok elverişli olmayan bir bölgesine gidiyorsunuz. Oradaki faaliyetler esnasında dış etkenlerden korunmanız çok önemli." dedi.

Kıyafet konusunda yurt dışında bulunan belli markaların temininin zor ve maliyetli olduğunu belirten Filiz, şöyle devam etti:

"Bu noktada ülkemizdeki boşluğu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi olarak doldurmak istedik. Yerli ve milli projeler geliştirme ülküsü doğrultusunda biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi olarak bir proje başlattık. Projemizin adını Yerli ve Milli Kutup Kıyafeti koyduk. Kıyafetler iç katmandan dış katmana doğru oluşuyor. Bu kıyafetleri geliştirirken ülkemizin en ücra köşelerinde 7 gün 24 saat görev yapan Jandarma Genel Komutanlığının da mevcut bilgi, beceri, imkan ve kabiliyetlerinden yararlanmayı amaçladık ve bu konuda Jandarma Lojistik Komutanlığı ile sıkı bir iş birliği içinde çalıştık. Türkiye Dağcılık Federasyonundan da çok önemli katkılar aldık."