Antarktika Yeni Tehditlerle Karşı Karşıya

Dünyanın yedinci kıtası Antarktika bundan tam 200 yıl önce keşfedildi. Ardından kıta üzerinde çok uluslu bir iktidar yarışı başladı. Buzullarla kaplı bu yeni kıtanın korunması için uluslararası bir anlaşma imzalanması 1950’leri buldu. Ancak anlaşma, iklim değişikliğinin ortaya koyduğu tehditleri hesaba katmadı. Uzmanlar, Antarktika’nın 1950’lerde öngörülmeyen yeni tehlikelerle karşı karşıya olduğunu söylüyor.
Gezginler, 200 yıl önce ahşap gemilerle dalgalı sularda ilerledi ve donmuş bir kıta keşfetti. Daha önce kimse gitmemişti. Haritalarda sadece buz vardı. Gezginler haritaları takip etmedi.
Haber yayıldı ve dünyanın dört bir yanından Antarktika’ya akın başladı. Bazıları hazine peşine düşerken ülkeler yeni keşfedilen kıtayı sahiplenme yarışına girdi. Kıtanın barış ve ortak bilimsel araştırma için kullanılmasını öngören Antarktika Anlaşması’nın imzalanması 1959’u buldu.
İklim değişikliğinin yanı sıra, artan turizm ve balık stoklarının azalması, Antarktika’nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğu ve dolayısıyla ülkelerin kıtanın kullanımı konusunda çatışması anlamına geliyor.
Bu, Çin gibi ülkelerin, Antarktika’nın yönetimi konusundan daha fazla söz hakkı talep edecekleri anlamına da geliyor. Sonuçta, deniz seviyesinin yükselmesinin faturasını Şangay gibi kentler ödeyecek.
Deniz seviyesinin yükselmesinin yol açtığı sorunlar dünyada birçok ulusu tehdit ediyor ve ekip çalışması gerektiriyor. Bu konu üzerinde bu kadar yoğun çalışılmasının nedeni, Antarktika’dan eriyen suyun İngiltere kıyılarına gelecek olması. Ülkelerin, Antartika konusunda anlaşma çerçevesinde işbirliği yapmasının ve nasıl yönetileceği konusunda ortak karar vermesinin, yalnız hareket etmesinden daha iyi olacağını gösteren araştırmalar var.
Gezginler, Antarktika’yı 1820’de keşfetti. 1959 Antarika Anlaşması’nı 12 ülke imzaladı. Bugünse, anlaşmada 50’den fazla ülkenin imzası bulunuyor.
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