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Antarktika'da dünyanın en büyük buzdağı koptu

20.05.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Uzay Ajansı, Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan New York City'nin dört katı büyüklüğünde bir buz kütlesinin koparak Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini bildirdi.

Antarktika'da dünyanın en büyük buzdağı koptu

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Antarktika'nın kuzeybatısında bulunan Ronne Buz Sahanlığı'ndan New York City'nin dört katı büyüklüğünde bir buz kütlesinin koparak Weddell Denizi'ne doğru sürüklendiğini bildirdi.

4 bin 320 kilometrekarelik devasa buz parçası, kopmasıyla beraber dünyanın en büyük buzdağı olarak kayıtlara geçti.

İlk olarak İngiltere Antarktik Araştırması tarafından tespit edilen buzdağı, ESA'ya ait Sentinel-1 uydusuyla görüntülendi.

A-76 olarak adlandırılan buzdağı, Maryland merkezli ABD Ulusal Buz Merkezi tarafından da doğrulandı.

A-76'ya ait görüntüler ESA'nın internet sitesinde de yayımlandı.

Daha önce bu ünvana Weddell Denizi'nde yüzen bir diğer buzdağı 3 bin 380 kilometrekarelik A-23A sahipti.

A-76, 175 kilometre uzunluğa ve 25 kilometre de genişiliğe sahip.

Dev buzdağı, kıyaslandığında 3 bin 640 kilometrekarelik büyüklüğe sahip İspanya'nın ünlü turistik adası Mallorca'dan da büyük.

Buzdağlarının isimleri Antarktika'nın ilk harfini ve sonra da birbirini izleyen sayıları alıyor. Buzdağı yeniden kırıldıysa sonuna bir de ardışık bir harf ekleniyor.

Buzuldan koparak ayrılmak doğal bir döngü. Ama Antarktika boyunca bazı buz sahanlıkları, bilim insanlarının iklim kriziyle ilişkilendirdiği hızlı bir parçalanma geçirdi.

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