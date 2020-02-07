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Antarktika’da Tarihin En Yüksek Sıcaklık Rekoru Kırıldı   

07.02.2020 21:27 | Son Güncelleme

Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika’nın kuzey ucundaki yarımadada bulunan Esperanza Üssü’nde küresel ısınmanın buzul tabakalarındaki erimeyi arttırdığı kaygılarının tırmandığı bu dönemde kıtada şimdiye kadar en yüksek hava sıcaklığını ölçtü

Antarktika’da Tarihin En Yüksek Sıcaklık Rekoru Kırıldı   

Antarktika’daki bir araştırma üssü, küresel ısınmanın buzul tabakalarındaki erimeyi arttırdığı kaygılarının tırmandığı bu dönemde kıtada şimdiye kadar en yüksek hava sıcaklığını ölçtü.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika’nın kuzey ucundaki yarımadada bulunan Esperanza Üssü’nde hava sıcaklığının 18,3 Santigrad derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. Örgüt, bu ölçümün, Antarktika’nın kuzeyinde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı olduğunu duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Clare Nullis, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Bu rakamı normalde yaz aylarında Antarktika’yla bağdaştıramazsınız. Son ölçüm, 2015’te 17 buçuk Santigrad derece olarak kaydedilen sıcaklık rekorunu kırdı” dedi.

Nullis, “Antaktika Yarımadası, gezegenimizin en hızlı ısınan bölgelerinden biri. Kuzey Kutbu’nu çok duyuyoruz ancak Antarktika Yarımadası’nın özellikle bu kesimi hızla ısınıyor,” şeklinde konuştu.

Rekor sıcaklık, Arjantin’e ait araştırma üssünde Perşembe günü ölçüldü.

Uzmanlara göre Güney Kutbu’ndaki buzul tabakasında yaşanan erime, dev tabakayı parçalara ayrılmaya başlayacağı noktaya getiriyor. Bu tabakanın parçalanması, yüzyıllar içinde küresel deniz seviyesinin en az üç metre yükselmesi anlamına gelebilir.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nden bir komite, Arjantin Ulusal Meteoroloji Dairesi’nin kaydettiği sıcaklık ölçümünün Antarktika’da yeni bir sıcaklık rekoru anlamına gelip gelmediğini belirleyecek. Antarktika’nın sıcaklık rekoru, iç kesimlerde 1982 yılı Ocak ayında yapılan ölçümde kaydedilen 19,8 Santigrad derece.

Antarktika’daki buzullarda oluşan çatlakların fotoğraflarına atıfta bulunan Nullis, “Antarktika’nın bir yılda kaybettiği buzul tabakası miktarı 1979-2017 yılları arasında en az altı kat arttı,” şeklinde konuştu.

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