Antarktika’da Tarihin En Yüksek Sıcaklık Rekoru Kırıldı   

Antarktika’daki bir araştırma üssü, küresel ısınmanın buzul tabakalarındaki erimeyi arttırdığı kaygılarının tırmandığı bu dönemde kıtada şimdiye kadar en yüksek hava sıcaklığını ölçtü.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Antarktika’nın kuzey ucundaki yarımadada bulunan Esperanza Üssü’nde hava sıcaklığının 18,3 Santigrad derece olarak ölçüldüğünü açıkladı. Örgüt, bu ölçümün, Antarktika’nın kuzeyinde kaydedilen en yüksek hava sıcaklığı olduğunu duyurdu.

Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Clare Nullis, Cenevre’de yaptığı açıklamada, “Bu rakamı normalde yaz aylarında Antarktika’yla bağdaştıramazsınız. Son ölçüm, 2015’te 17 buçuk Santigrad derece olarak kaydedilen sıcaklık rekorunu kırdı” dedi.

Nullis, “Antaktika Yarımadası, gezegenimizin en hızlı ısınan bölgelerinden biri. Kuzey Kutbu’nu çok duyuyoruz ancak Antarktika Yarımadası’nın özellikle bu kesimi hızla ısınıyor,” şeklinde konuştu.

Rekor sıcaklık, Arjantin’e ait araştırma üssünde Perşembe günü ölçüldü.

Uzmanlara göre Güney Kutbu’ndaki buzul tabakasında yaşanan erime, dev tabakayı parçalara ayrılmaya başlayacağı noktaya getiriyor. Bu tabakanın parçalanması, yüzyıllar içinde küresel deniz seviyesinin en az üç metre yükselmesi anlamına gelebilir.