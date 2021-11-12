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Antarktika'da yaşayan bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti

12.11.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antarktika'da yaşayan bir Adelie pengueni yanlışlıkla doğal yaşam alanından 3 bin kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda kıyılarına seyahat etti.

Antarktika'da yaşayan bir penguen yanlışlıkla 3 bin kilometre seyahat ederek Yeni Zelanda'ya gitti

Yeni Zelandalılar, sahil kenarında buldukları penguene Pingu ismini verdiler.

Pingu'yu bulan Harry Singh isimli bölge sakini, ilk gördüğünde pengueni "yumuşak bir oyuncak" sandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Singh, "Penguen aniden kafasını hareket ettirince, gerçek olduğunu anladım" dedi.

Ancak Adelie penguenlerinin Yeni Zelanda kıyılarına ilk kez gelişi değil. Daha önce iki kez daha benzer vakalar yaşanmıştı.

Singh'in Facebook hesabında yayımladığı görüntülerde, penguenin kayıp ve yalnız olduğu görülüyor.

Singh, "Bir saat boyunca hareket etmedi ve oldukça bitkin görünüyordu" dedi.

Pingu'nun suya girmediğini gören ve kıyıdaki diğer hayvanlar tarafından hedef olabileceğini düşünen Singh, penguenin kurtarılması için yetkilileri aradığını söyledi ve "Bir köpeğin veya kedinin midesine girmesini istemedik" dedi.

Ardından da yaklaşık 10 yıldır Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda penguenleri rehabilite eden Thomas Stracke'ye ulaştı.

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Penguenin yalnızca Antarktika yarımadasında yaşayan Adelie türü bir penguen olduğunu görünce şaşkınlık yaşayan Stracke, bir veterinerle birlikte aynı akşam pengueni kurtardı.

Tedavi altına alınan penguenin yorgun ve susuz kaldığı fark edildi. Sıvı takviyesi verilen ve beslenen Pingu, Banks Yarımadası'nda köpeklerin olmadığı bir yerde plaja bırakılacak.

1962 ve 1993'te birer Adelie pengueni de Yeni Zelanda kıyılarında görülmüştü.

Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adélie penguenlerin görülmesinin nadir olduğunu ancak gelecekte daha fazlasının ortaya çıkması durumunda endişe verici bir durum olabileceğini söylüyor.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Otago Üniversitesi'nde zooloji profesörü Philip Seddon, "Daha fazla çalışma bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı sağlayacak. Bize deniz ekosisteminin sağlığı hakkında genel olarak bir şeyler anlatacaktır" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda
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