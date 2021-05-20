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Antarktika'dan dünyanın en büyük buzdağı koptu

20.05.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antarktika buz sahanlığından dünyanın en büyük buz dağının koptuğu açıklandı.

Antarktika'dan dünyanın en büyük buzdağı koptu

Avrupa Uzay Ajansı'nın açıklamasına göre yeni buzdağının yüzölçümü İspanya'nın Majorca adasından büyük.Antarktika buz sahanlığından dünyanın en büyük buzdağının koptuğu açıklandı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Weddell Denizi'nde yüzen buz kütlesinin şeklen Manhattan'a benzediğini ancak Manhattan'dan 70 kat daha büyük olduğunu duyurdu. Şu anda dünyanın en büyük buzdağı olan A-76, 170 kilometre boyunda ve 25 kilometre eninde. Yaklaşık yüzölçümü 4 bin 320 kilometrekare olan buzdağının İspanya'nın Mayorka Adasından daha büyük olduğu ifade ediliyor.

Antarktika'nın batı tarafındaki Ronne buz sahanlığından koptuğu belirtilen kütle, önce İngiltere'nin kutup araştırma enstitüsü British Antarctic Survey tarafından tespit edildi. Avrupa Birliği ve ESA'nın yeryüzü inceleme programı olan Copernicus'un uydusu Sentinel-1'in ilettiği görüntülerle de bu tespit doğrulandı.

Şimdiye kadar yeryüzündeki en büyük buzdağı olan A-23A yine Weddell Denizi'nde bulunuyor. 3 bin 880 kilometrekare büyüklüğündeki buzdağı geçen yıl kasım ayında binlerce penguen ve martıya ev sahipliği yapan bir Güney Atlantik adasına çarpmış, bu çarpışma ada sakinlerinin yemek bulma becerilerini tehlikeye sokmuştu.

dpa,AFP / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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