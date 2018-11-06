DMITRI CHIRCIU - Belarus Bilim ve Teknoloji Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Sergei Shcherbakov, "Antarktika'yı beraber keşfedeceğiz. İlerleyen zamanlarda bilim adamları, iklim değişikliği, buz çekirdeği, çeşitli bakteriler gibi konular üzerine araştırmalar yapacak." dedi.

Shcherbakov ve beraberindeki Belarus bilim adamları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, yüksek teknolojik makineler eğitimi, bilgisayar mühendisliği, optik ve lazer teknolojisi gibi konulardaki görüşmelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Erdoğan'ın 2016'da Belarus'a yaptığı ziyarette iki ülke arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Anlaşması imzalandığını hatırlatan Shcherbakov, "Başarılar, uzaktan değil, yüz yüze görüşüp elde edilebiliyor. Bu nedenle Belarus temsilcileri olarak buradayız." dedi.

Shcherbakov, Türkiye ve Belarus'un Avrupa Birliği (AB) tarihinin en büyük araştırma ve inovasyon programı olan "Horizon 2020"ye katıldığını anımsatarak iki ülkenin uluslararası düzeyde projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Antarktika konusunda iş birliğinin sağlandığını aktaran Shcherbakov, "Antarktika'yı beraber keşfedeceğiz. İlerleyen zamanlarda oraya birlikte göndereceğimiz bilim adamları, iklim değişikliği, buz çekirdeği, çeşitli bakteriler gibi konularda araştırmalar yapacak." diye konuştu.