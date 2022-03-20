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Antarktika’da rekor sıcaklık

20.03.2022 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, Antarktika’nın doğusunda mevsim normallerinden 30 derece daha yüksek sıcaklık ölçüldüğünü belirterek endişelerini dile getirdi.

Antarktika’da rekor sıcaklık

Uzmanlar Antartika’nın doğusunda son günlerde mevsim normallerinin 30 derece üzerinde sıcaklıklar ölçüldüğünü duyurdu. Güney Kutbu'nda, 3 bin metre yükseklikte bulunan araştırma istasyonu Dome Concordia’da uzmanlar geçen Cuma günü eksi 11,5 ile bir rekor sıcaklık ölçümü yapıldığını duyurdu. Meteo France kuruluşundan meteorolog Etienne Kapikian, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, eksi 11,5’in bu bölgede tüm zamanlarda ölçülmüş en yüksek sıcaklık olduğuna dikkat çekerek, 17 Aralık 2016’da buradaki ısının eksi 13,7; 12 Mart 2013’te de eksi 16 derece olduğunu ifade etti.

Meteo France’dan bir başka uzman Gaetan Heymes de Antartika’nın doğusundaki bu ılıman havanın buzdan kıta için "tarihi bir olay" olduğunu söylüyor.

Antartika'da yaşanan bu sıcak hava dalgasının küresel ısınmanın bir sonucu olup olmadığı konusunda kesin veriler bulunmamakla birlikte uzmanlar sıcak dava dalgalarının sıklaşması ve yoğunluğunun da artmasının küresel ısınmanın işareti olduğunu kaydediyor. Ölçümler, kutuplardaki ısınmanın gezegenin başka bölgelerinden çok daha hızlı görüldüğünü ortaya koyuyor.

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