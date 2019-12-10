HABER

Antartika’da Şili’ye ve içinde 38 kişinin olduğu uçak kayboldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 11:54 | Son Güncelleme

Antartika’da Şili devletine ait üsse gitmekte olan ve içinde 38 kişinin bulunduğu hava kuvvetlerine ait C-130 Herkül tipi uçak kayboldu, yetkililer ümitli olmadıklarını bildirdi.

Şili, (DHA)- Antartika’da Şili devletine ait üsse gitmekte olan ve içinde 38 kişinin bulunduğu hava kuvvetlerine ait C-130 Herkül tipi uçak kayboldu, yetkililer ümitli olmadıklarını bildirdi.

Şilili yetkililer, Antartika’daki Şili üssüne gitmekte olan uçakla iletişimin kesildiğinde uçağın yarı yolda olduğu ve içinde 17 mürettebat ile 21 yolcunun bulunduğunu açıkladılar. Uçakla irtibatın kopmasının üzerinden yaklaşık 7 saat geçtiğini ve arama kurtarma çalışmalarının hemen başlatıldığı bildirildi. Uçağın Güney Amerika’daki Horn Burnu ile Güney Shetland Adaları arasında bulunan Drake Boğazı üzerindeyken irtibatın kesildiğini ifade edilirken, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, Savunma ve İçişleri Bakanları ile birlikte arama kurtarma çalışmalarını yakından izlediklerini açıkladı.

PARTNER 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu 11 kişiye tecavüz etti! Şoke eden açıklama: Yanlışlıkla oldu
Çekya’da bir hastanede silahlı saldırı:4 ölüÇekya’da bir hastanede silahlı saldırı:4 ölü
ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacakABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

TFF'den flaş karar! Gece yarısı açıklandı

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Asgari ücret için kritik toplantı bugün!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Tıp fakültesinde kadavra skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

ABD Türk F-35 uçaklarını satın alacak

Çekya'da hastaneye silahlı saldırı: 6 ölü

Son Dakika: Hastaneye silahlı saldırı, 6 ölü

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Polonya: Türkiye geri dönemez!

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Venezuela'da darbe girişiminde bulunan 16 asker ülkeden kaçtı

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Şili'ye ait askeri uçak Antarktika'daki üsse giderken kayboldu

Şili'ye ait askeri uçak kayboldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.