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  4. Anten tamiri için çıkmıştı! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Anten tamiri için çıkmıştı! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı

18.06.2022 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işçi evin çatısından düştü. Anten tamiri için çatıya çıktığı öğrenilen işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anten tamiri için çıkmıştı! Metrelerce yükseklikten yere çakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıkan işçi dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştü. Ağır yaralanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

METRELERCE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Atilla Değirmenci, bir evin antenini tamir etmek için çatıya çıktı. Tamir sırasında dengesini kaybeden Değirmenci, metrelerce yükseklikten yere düşerek ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Değirmenci’nin ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Öte yandan olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
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