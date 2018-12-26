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Antende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 18:34 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, uydu antenin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan otel çalışanı Bekir Gürgen (45), yaşamını yitirdi.

Antende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, uydu antenin üzerinde biriken karı temizlemek için çıktığı çatıda, bastığı plastik levhanın kırılmasıyla merdiven boşluğundan zemine çakılan otel çalışanı Bekir Gürgen (45), yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, caddedeki otelde çalışan evli ve 2 çocuk babası Bekir Gürgen kar birikintisi nedeni ile yayın vermeyen uydu antenini temizlemek için çatıya çıktı. Gürgen'in, otelin bitişiğindeki binanın çatısında üzerine bastığı, merdiven boşluklarında aydınlatma amaçlı kullanılan plastik levha kırıldı. Çatıdan, merdiven boşluğu zeminine çakılan ve başından ağır yaralanan Bekir Gürgen olay yerine gelen ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Gürgen kurtarılamadı. Bekir Gürgen'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldüAntende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldüAntende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldüAntende biriken karı temizlerken çatıdan düşerek öldü

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