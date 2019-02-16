HABER

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 09:26 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Erenler ilçesinde televizyon anteninin elektrik dağıtım hattının üzerine düşmesi sonucu ilçe bir süre elektriksiz kaldı.Edinilen bilgiye göre, Hacıoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde 5078 nolu sokakta bir vatandaşın bir bina üzerinden orta gerilim hattına düşürdüğü anten ve anten kabloları kıvılcımlarla birlikte şebekede kısa devre ve darbe oluşturdu.

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde televizyon anteninin elektrik dağıtım hattının üzerine düşmesi sonucu ilçe bir süre elektriksiz kaldı.
Edinilen bilgiye göre, Hacıoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde 5078 nolu sokakta bir vatandaşın bir bina üzerinden orta gerilim hattına düşürdüğü anten ve anten kabloları kıvılcımlarla birlikte şebekede kısa devre ve darbe oluşturdu. Enerji hattına düşen anten elektrik şebekesi üzerinde camper kopuklarına ve izolatör hasarına da yol açtı. Erenler de Hacıoğlu Tabakhane, Birlik Evler, Dilmen ve Güllük Mahallesi, Eski Terminal ve Orman İşletmesi civarında elektrik kesintisi yaşandı. Şebekeye zarar veren olay, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin alarma geçmesi ve hummalı bir çalışma başlatmasına neden oldu.

SEDAŞ ekiplerinden acil müdahale
Şebeke üzerine düşen anten ile 18:14’de oluşan kesintide, SEDAŞ ekipleri ihbar alınan bölgeye intikal ederek şebekedeki iletken ve izolatör hasarlarını tespit ettiler. Trafo merkezleri arasındaki enerji bağlantısını dikkate alan SEDAŞ işletme bakım ekipleri, arıza tespiti için hızla şebekeye müdahale ederken, SCADA Merkezi ile koordinasyon içinde, sahada manevra için önlemlerini de aldılar. Vatandaşların bir an önce enerji alması için alarma geçen SEDAŞ ekipleri trafo binaları arasındaki şebekeyi kontrol etti ve kesintiden etkilenen bölgenin yeniden enerji almasına çalıştı. Havanın soğuk olması nedeniyle şebekedeki enerji yükünün pik yaptığı saatte, SEDAŞ ekipleri iş güvenliği önlemleri ile darbe alan şebeke üzerinde yoğun bir çalışma yaptı. Trafo merkezleri arasındaki yükün dengeli dağılımını da sağlayan SEDAŞ ekipleri kopan camper bağlantıları ve izolatörleri de meşakkatli bir uğraşla tamir ederek, çalışmayı tamamladılar. SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri SCADA üzerinden yeniden manevra yapılmasını koordine ederek, bölgeye enerji alınmasını sağladılar.

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
İzmir’de heyelan paniğiİzmir’de heyelan paniği
Karadeniz’de kuru yük gemisi karaya oturduKaradeniz’de kuru yük gemisi karaya oturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Antalya'da korkunç olay! Vücudunun üst tarafı yok...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.