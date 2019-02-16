Anteni dağıtım hattına düşürdü ilçeyi elektriksiz bıraktı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde televizyon anteninin elektrik dağıtım hattının üzerine düşmesi sonucu ilçe bir süre elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Hacıoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde 5078 nolu sokakta bir vatandaşın bir bina üzerinden orta gerilim hattına düşürdüğü anten ve anten kabloları kıvılcımlarla birlikte şebekede kısa devre ve darbe oluşturdu. Enerji hattına düşen anten elektrik şebekesi üzerinde camper kopuklarına ve izolatör hasarına da yol açtı. Erenler de Hacıoğlu Tabakhane, Birlik Evler, Dilmen ve Güllük Mahallesi, Eski Terminal ve Orman İşletmesi civarında elektrik kesintisi yaşandı. Şebekeye zarar veren olay, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekiplerinin alarma geçmesi ve hummalı bir çalışma başlatmasına neden oldu.

SEDAŞ ekiplerinden acil müdahale

Şebeke üzerine düşen anten ile 18:14’de oluşan kesintide, SEDAŞ ekipleri ihbar alınan bölgeye intikal ederek şebekedeki iletken ve izolatör hasarlarını tespit ettiler. Trafo merkezleri arasındaki enerji bağlantısını dikkate alan SEDAŞ işletme bakım ekipleri, arıza tespiti için hızla şebekeye müdahale ederken, SCADA Merkezi ile koordinasyon içinde, sahada manevra için önlemlerini de aldılar. Vatandaşların bir an önce enerji alması için alarma geçen SEDAŞ ekipleri trafo binaları arasındaki şebekeyi kontrol etti ve kesintiden etkilenen bölgenin yeniden enerji almasına çalıştı. Havanın soğuk olması nedeniyle şebekedeki enerji yükünün pik yaptığı saatte, SEDAŞ ekipleri iş güvenliği önlemleri ile darbe alan şebeke üzerinde yoğun bir çalışma yaptı. Trafo merkezleri arasındaki yükün dengeli dağılımını da sağlayan SEDAŞ ekipleri kopan camper bağlantıları ve izolatörleri de meşakkatli bir uğraşla tamir ederek, çalışmayı tamamladılar. SEDAŞ İşletme Bakım ekipleri SCADA üzerinden yeniden manevra yapılmasını koordine ederek, bölgeye enerji alınmasını sağladılar.