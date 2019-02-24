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'ANTENLİ MAHALLE' DE RADYASYON KORKUSU-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 14:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 'Antenli Mahalle' olarak bilinen Çepni Mahallesi'nde telefon, radyo ve televizyonlara ait 27 verici anteni bulunuyor.

Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 'Antenli Mahalle' olarak bilinen Çepni Mahallesi'nde telefon, radyo ve televizyonlara ait 27 verici anteni bulunuyor. Mahalle sakinleri, görüntü kirliliğine neden olduğunu ve radyasyon yaydığını savundukları antenlerin kaldırılmasını istiyor.

Kış turizminin yanı sıra trekking, ATV, paintball, dağcılık ve kampçılık gibi birçok doğa sporunun yapılabildiği Kartepe'nin eteklerinde bulunan Çepni Mahallesi'nde, Kocaeli'nin radyo ve televizyon yayınları ile telekomünikasyon iletişimini sağlayan 27 anten bulunuyor. Mahallede görsel kirliliğe neden olduğundan şikayet edilen antenlerin aynı zamanda radyasyon yaydığını savunan mahalleli, bölgeden kaldırılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Satır, "Bunlar radyasyon yayıyor. Oralar bizim mesire alanımız. Biz temiz hava almaya çıkıyoruz. Tabi ki her evde radyasyon var. Telefon varsa radyasyon var ama bunların taşıdığı yük çok fazla. Ben arıcılık yapıyorum. Uzun bir süre arıcılık derneği başkanlığı yaptım. Biz oralara arı koyamıyoruz. Oradaki arılardan verim alamadık. Orada o kadar anten dikilmesini vatandaşların her türlü doğal yapıdan mahrum kalmasına sebep olarak görüyorum. Ben 66 yaşındayım. Belki 10 belki 1- 2 sene daha yaşayacaksam rahat nefes alarak yaşamak istiyorum. Bunu kimse bizden kıskanmasın" dedi.

Antenlerde 7 yıl çalıştığını anlatan Osman Erdoğan ise "Ben 7 sene Arslanbey Televizyon Anteni'nde çalıştım. O dönemde teknisyenler kendi aralarında, 'Bu antenin ne kadar zararlı olduğunu Arslanbey halkı bilse bunu burada 1 gün bile tutmazlar' diye konuşuyorlardı. Bunlar bilhassa çocuklara çok tesirliymiş. Bunun gibi şeyleri çok duyduk. Ben orada 7 sene kadar çalıştım. Burası komple anten dolu" diye konuştu.

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