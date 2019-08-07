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Antep fıstığı bahçesine güvenlik kameralı koruma

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Gaziantep'in "yeşil altını" Antep fıstığının hasat sezonunun yaklaşmasıyla ağaçlarındaki ürününü hırsızlara karşı korumak isteyen bir çiftçi, bahçesini güvenlik kameralarıyla donattı - Çiftçi Ökkeş Naim: - "Antep fıstığı fiyatının artması bazı kötü niyetli kişilerin iştahını kabarttı. Bu kişiler mal sahiplerinden habersiz, ağaçlardaki Antep fıstığını çalarak satıyor. Bunun için de böyle bir sistem geliştirdik. Şu anda bahçemi 24 saat cep telefonumdan da izleyebiliyorum" - "Güvenlik kamerası 24 saat döner vaziyette, hem gece görüş özelliği hem gündüz tarayarak kayıt yaptığı için çok net görüntü alıyor. Özellikle gece görüntüsü çok önemli. Hırsızların çoğu sabaha karşı geliyor. Bunu da önlemek için bu sistemi kurdum"

GAZİANTEP (AA) - YETER ERDİNE - Gaziantep'in "yeşil altını" Antep fıstığının hasat sezonunun yaklaşmasıyla ağaçlarındaki ürününü hırsızlara karşı korumak isteyen bir çiftçi, bahçesine güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Fıstık bahçelerinde bekçi tutulmasının yaygın olduğu Gaziantep'te şimdi de güvenlik kamerası dönemi başladı.

Nizip ilçesine bağlı Sarıkoç Mahallesi'nde 100 dönümlük fıstık bahçesine güvenlik kamerası taktıran Ökkeş Naim (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antep fıstığı ağacının dikildikten 15-16 yıl sonra meyve vermeye başladığını söyledi.

Bir ağaçtan mahsul almak için yaklaşık 16 yıl beklemek zorunda olduklarını anlatan Naim, "Bu kadar zahmetle ürün veren bir ağacın fıstığının heba olması, başkaları tarafından çalınması bizi üzüyordu." dedi.

Naim, devamlı fıstık bahçesinde olmadığı için hırsızlığa karşı nasıl tedbir alabileceğini düşündüğünü belirterek, "Bunun üzerine yoğunlaştık ve fıstık bahçesine güvenlik kamerası sistemi kurduk. Uzaktan, dünyanın her tarafından IP numarası ve şifresi girerek internet üzerinden fıstık bahçemi izleyebiliyorum. Burada olan biteni gece gündüz takip edebiliyorum." diye konuştu.

Görüntülerdeki olağanüstü hareketliliği, jandarma ihbar hattına bildirdiğini ifade eden Naim, güvenlik güçlerine şüphelilerin kaçış yönlerini de verebildiğini dile getirdi.

Bahçesine birkaç yıl önce hırsız girdiğini aktaran Naim, "Birkaç çuval ürünüm çalınmıştı. Ondan dolayı devamlı tedirgin oluyorduk. Bu sene sistemi kurarak tedirginlikten kurtulduk. Çiftçi arkadaşlarımızdan bazıları bahçelerini kendileri bekliyor, bazıları da bekçi tutarak bahçesini korumak istiyor. Bu tabii ki bir külfet getiriyor." ifadelerini kullandı.

Ökkeş Naim, bahçesini cep telefonundan da izleyebildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle cep telefonundan izlemem büyük avantaj sağlıyor. Son zamanlarda Antep fıstığının kullanım alanının yaygınlaşması, Çin'e ihracatın gündeme gelmesi üzerine Antep fıstığında beklenti daha çok yükseldi. Fiyatı da bundan dolayı arttı. Antep fıstığı fiyatının artması bazı kötü niyetli kişilerin iştahını kabarttı. Bu kişiler mal sahiplerinden habersiz, ağaçlardaki Antep fıstığını çalarak satıyor. Bunun için de böyle bir sistem geliştirdik. Şu anda bahçemi 24 saat cep telefonumdan da izleyebiliyorum."

- "3 bin liraya mal ettim"

Hırsızların genellikle gece saatlerinde fıstık bahçelerine geldiğine değinen Naim, şunları kaydetti:

"Güvenlik kamerası 24 saat döner vaziyette, hem gece görüş özelliği hem gündüz tarayarak kayıt yaptığı için çok net görüntü alıyor. Özellikle gece görüntüsü çok önemli. Hırsızların çoğu sabaha karşı geliyor. Bunu da önlemek için bu sistemi kurdum. Bir gece bekçisi ayda 1,5-2 bin lira maaş alırken ben bu sistemi 3 bin liraya mal ettim."

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