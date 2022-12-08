Antep fıstığı günde ne kadar tüketilmeli, nasıl tüketilir? Antep fıstığı çok tüketilirse ne olur, kolesterole zararlı mı?

Antep fıstığı, Orta Asya ve Orta Doğu kökenli bir kuru yemiştir. Anadolu’da ilk Gaziantep’te yetişmeye başlamıştır. Bu nedenle Antep fıstığı olarak anılmaya başlamıştır. Fakat bazı yerlerde Şam fıstığı şeklinde de anıldığını söyleyebiliriz. Kabuklu meyve olan Antep fıstığı, sakız ağacıgiller familyasına mensuptur. Vücut direncini artırma ve vücudu toksinlerden arındırma gibi faydaları olan Antep fıstığı tüketimine dair bir uzmanın görüşü mutlaka alınmalıdır. Aksi takdirde faydasından çok zararını görebilirsiniz.

Antep fıstığı günde ne kadar tüketilmeli?

Antep fıstığı yeterli ölçüde tüketildiği takdirde vücuda çok fayda sağlar. Düzenli ve ölçülü tüketilirse vücutta eksik olan mineralleri karşılar. Vücuttaki yağ eksikliğinin tamamlanması için Antep fıstığını günde 10 tane tüketmeniz yeterli olur. Vücuttaki protein, B1, vitamin ve fosfor eksikliklerinin giderilmesi açısından da günde en fazla 100 gram tüketilmelidir. Fakat bu belirttiğimiz ölçüler uzmanların genel görüşüdür. Vücuttaki rahatsızlıklarınıza göre ölçü hakkında daha detaylı bilgi için doktorunuza danışmanız daha iyi olacaktır.

Antep fıstığı çok tüketilirse ne olur?

Her gıdanın çok tüketimi vücut sağlığını tehlikeye düşürdüğü gibi Antep fıstığı tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Antep fıstığını aşırı derecede tüketen kişilerde kilo artışı olur. Yağ oranı Antep fıstığında çoktur ve bu nedenle aşırı tüketildiğinde karaciğerde yağlanma gözlenebilir. Antep fıstığını çok tüketenlerde sivilce problemi de gözlenir. İçerisindeki protein bağışıklık sistemi üzerinde yer alan maddelerle savaşır bu da alerjik tepkimelerin ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Antep fıstığı nasıl tüketilir?

Antep fıstığının birçok tüketim şekli vardır. Yalnızca kavrulup kuru yemiş olarak tüketilmeyen Antep fıstığının kaynatılıp suyu da içilebilir. Ayrıca suyu cilde sürülerek kırışıklıkların tedavisi içinde kullanılabilir. Ciltteki problemli alanlara sürülerek hızlı çözüme ulaşılabilir. Egzama, mantar vb. ciltte meydana gelen enfeksiyon hastalıklarını da iyileştirir. Kaynatılan Antep fıstığının suyu tırnaklara 2 gün arayla 1 defa sürülebilir. Tırnak sağlığında Antep fıstığı suyu çok etkilidir.

Antep fıstığı kolesterole zararlı mı?

Antep fıstığı içerisinde yağ oranı çoktur. Yağ oranı çok olduğu için aşırı tüketimi kolesterol seviyesini yükseltir. Uzmanlara göre günlük 56 ya da 84 gram tüketilirse iyi kolesterol artar. Doktorunuza danışarak günlük ne kadar Antep fıstığı tüketmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Antep fıstığı neye iyi gelir?

Antep fıstığı protein, E vitamini, B6 ve fosfor bakımından çok zengindir. Bundan dolayı vücuda çok faydalıdır. Antep fıstığının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

Kalp sağlığını korur, damar tıkanıklığı gibi problemlerine iyi gelir.

Damarları rahatlatır ve içerisinde kanı rahatça dolaştırır.

Kolesterol seviyesini düşürmede çok etkilidir.

Bir cezve içinde kaynatılıp suyu tüketilirse rahatsız eden öksürük kesilir.

Sigara ve diğer zararlı içeceklerle yiyeceklerden kaynaklanan akciğerdeki iltihaplanmayı da azaltır.

B6 vitamini içermesinden dolayı beyin sağlığı içinde tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Sinir sistemi üzerindeki hücreleri yeniler.

Hafızayı güçlendiren özelliği vardır.

Vücutta meydana gelen ağrıları azaltarak kişinin rahatlamasını sağlar.

İçerisinde çok sayıda faydalı yağ vardır ve bu yağlar sayesinde vücudun enerjisi artar.

Ölçüsünde tüketildiği takdirde kilo almayı engeller.

Faydalı ve natural yağlar barındırdığı için ciltte nemi dengeler.

Cildin güzel ve bakımlı görünmesini sağlar.

Kaslardaki yapıyı güçlendirir, kaslara enerji depolayan bir besindir.

Lif kaynağı açısından çok zengindir.

Kabızlık gibi sindirim sistemini rahatsız eden hastalıklara çok iyi geliyor.

Göz sağlığını korur. Çevre ve yaşa bağlı olarak ortaya çıkan göz hastalıklarını azaltır.

İçerisindeki zeaksantin ve luteinlerin etkisiyle gözdeki sıvı miktarını artırır.

Katarakt gibi hastalıkların önüne geçer.

Görme oranını artıran etkisi de vardır.

Kandaki şeker miktarını dengeleyerek insülin direncini düşürür.

Yüksek tansiyon, felç ve inme gibi hastalıkları da önler.

Çocukların Antep fıstığı tüketmesi zeka açısından çok önemlidir.

Sağlıksız yiyecek ve içeceklerin tüketimi vücutta toksin birikmesine neden olur. Bu toksinlerin dışarıya atılmasında Antep fıstığı çok etkilidir.

Vücut zehirlenmelerinin önüne geçilebilir.

Yukarıda sıraladığımız bilgilere ek olarak Antep fıstığı, vegan beslenme şeklini benimseyenler içinde çok önemlidir. Özellikle kırmızı et sevmeyen ve tüketmeyenler Antep fıstığını alternatif olarak tüketebilir.



