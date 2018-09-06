Antep fıstığı hırsızlarına suçüstü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Antep fıstığı çalan şüpheliler, otomobille kaçarken jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belören beldesi Gedikli köyü Boztepe mevkisinde Hasan Korkmaz, tarlasında 3 kişinin Antep fıstığı toplayıp çuvallara koyduğunu gördü.
Şüphelilerden birini yakalayan tarla sahibi, diğer iki şüphelinin Gölbaşı istikametine doğru otomobille kaçtığını jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlık olayında kullanılan otomobili Yukarı Nasırlar köyü yolunda yakaladı.
Jandarma ekiplerini fark eden şüpheliler E.K. ve E.S, araçlarından inip araziye kaçarken korucular ve jandarma ekipleri tarafından durduruldu.
Yapılan incelemede, şüphelilerce çalınan 6 çuval içinde 100 kilogram yaş fıstık ele geçirildi.
Hırsızlık zanlıları E.E, E.K. ve E.S, gözaltına alındı.
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