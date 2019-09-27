Antep Fıstığında Hasat Mevsimi

Antep fıstığında bu yıl periyodisiteye (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) bağlı olarak geçen yıla göre 3'te bir oranında rekolte bekleniyor.

Güneydoğu’nun aşırı sıcakları altında 12 saat çalışarak günlük 60 ila 80 lira yevmiye alan işçiler çevre il ve ilçelerden gelerek Barak Ovasının fıstıklarını topluyor. Yaptıkları işin zor ve meşakkatli olduğunu belirten kadın erkek her yaştan mevsimlik işçi, “Yaptığımız iş bizi çok yoruyor ama ekmek parası için çalışmak zorundayız’’ ifadelerini kullanıyor.

“Mahsul az rekolte yüksek’’

Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken çiftçi Bahattin Gören, “Fıstık genelde bir yıl iyi tutar diğer yıl az olur. Bu yıl vermedi ama fıstığın kalitesi çok iyi. Tabii işimiz de dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Her sabah 5’te kalkıp akşam 5’e kadar 12 saatlik bir çalışma süresi var işimizin. Tabi fıstık toplanma aşamasına gelene kadar birçok evreden geçiyor. Çift sürülmesi, ilaçlanması, budanması, çapası derken yıl boyu emek isteyen bir iş. Fıstık ilk olarak Ağustos ayı başında baklavalık dediğimiz yani boz olarak toplanır. Bu süre 15-20 gün devam eder. Daha sonra fıstık olgunlaşmaya başlar, kızarır, Eylül ortasından sona doğru toplanır’’ şeklinde konuştu.

En çok tatlı çeşitlerinde ve çerez olarak tüketilen Antep fıstığında, geçen yılki resmi rekolte 220 bin ton iken, bu yıl yaklaşık 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Fiyatta geçen yıla göre yüzde 25'lik artış var. Şu an boz fıstık 160-165 lira arasından işlem görürken, geçen yıl ise bu fiyatın 125 lira civarında olduğu belirtiliyor.

