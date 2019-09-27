Antep Fıstığında Hasat Mevsimi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'yeşil altın' olarak adlandırılan fıstığın hasat mevsimi başladı ancak üretici rekolte düşüklüğünden dolayı beklediği mahsulü bulamadı.
Hasat mevsiminin başlamasıyla birlikte Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’te binlerce işçi fıstık bahçelerinin yolunu tuttu.
Antep fıstığında bu yıl periyodisiteye (meyve tür ve çeşitlerinin bir yıl meyve verip, ertesi yıl vermemesi ya da çok az vermesi) bağlı olarak geçen yıla göre 3'te bir oranında rekolte bekleniyor.
Baklavadan yemeklere, tatlılardan çerezlere kadar hemen her alanda Türk mutfağının değişmez lezzetleri arasında yer alan Antep fıstığında hasat dönemine hazırlanan üreticiler, ürünün rekolte azlığından şikayet ediyor.
40 derece sıcaklıkta 12 saat işçilik
Sabahın ilk ışıklarıyla fıstık bahçelerine giden işçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklıkta yaklaşık 12 saat çalışıyor.
İlk olarak ağaç altında olgunlaşarak kendiliğinden dökülen fıstıkları topraktan alan işçiler, ağaçların altlarına branda açıp, toplamaya başlıyor. Ardından fıstıkları dallardan ve yapraklarından ayıran işçiler eledikten sonra kasalara doldurarak traktörle sergi alanına götürüyor.
Güneydoğu’nun aşırı sıcakları altında 12 saat çalışarak günlük 60 ila 80 lira yevmiye alan işçiler çevre il ve ilçelerden gelerek Barak Ovasının fıstıklarını topluyor. Yaptıkları işin zor ve meşakkatli olduğunu belirten kadın erkek her yaştan mevsimlik işçi, “Yaptığımız iş bizi çok yoruyor ama ekmek parası için çalışmak zorundayız’’ ifadelerini kullanıyor.
“Mahsul az rekolte yüksek’’
Bu yıl mahsulün az olmasından dolayı fıstık fiyatlarının yüksek olduğuna dikkat çeken çiftçi Bahattin Gören, “Fıstık genelde bir yıl iyi tutar diğer yıl az olur. Bu yıl vermedi ama fıstığın kalitesi çok iyi. Tabii işimiz de dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Her sabah 5’te kalkıp akşam 5’e kadar 12 saatlik bir çalışma süresi var işimizin. Tabi fıstık toplanma aşamasına gelene kadar birçok evreden geçiyor. Çift sürülmesi, ilaçlanması, budanması, çapası derken yıl boyu emek isteyen bir iş. Fıstık ilk olarak Ağustos ayı başında baklavalık dediğimiz yani boz olarak toplanır. Bu süre 15-20 gün devam eder. Daha sonra fıstık olgunlaşmaya başlar, kızarır, Eylül ortasından sona doğru toplanır’’ şeklinde konuştu.
En çok tatlı çeşitlerinde ve çerez olarak tüketilen Antep fıstığında, geçen yılki resmi rekolte 220 bin ton iken, bu yıl yaklaşık 70 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Fiyatta geçen yıla göre yüzde 25'lik artış var. Şu an boz fıstık 160-165 lira arasından işlem görürken, geçen yıl ise bu fiyatın 125 lira civarında olduğu belirtiliyor.
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