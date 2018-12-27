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Antep fıstığının desteklenmesi çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.12.2018 13:35 | Son Güncelleme

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: -"Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığı da dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 lira ürün desteğini hak etmektedir"

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığı da dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 lira ürün desteğini hak etmektedir." dedi.

Taşdoğan, beraberindeki MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ve MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarını gündeme getirdi.

Antep fıstığı üretiminde mazot, gübre desteğinin ürün girdi maliyetlerine göre çok düşük olduğunu aktaran Taşdoğan, ayrıca ürün rekoltesinin bilinememesinden dolayı spekülatif söylemlerin artmasına, ürüne destek verilmediğinden ürünlerin kayıt altına alınamaması ve fiyat istikrarsızlığının artmasına, çiftçi kooperatifi ve üretici birliklerinin zayıf olması ile çiftçilerin aracılar karşısında pazarlık gücünün azalmasına dikkati çekti.

Mazot ve gübre desteği arttırılarak çiftçinin üretimde ihtiyacı olan tarımsal aletlerin hibeleri de dahil destek çeşitliliğinin artırılması gerektiğini belirten Taşdoğan, damla sulama sisteminin teşvik edilerek desteklenmesini ve özellikle Antep fıstığına ürün prim desteği verilmesini istedi.

Sektörün orta ve uzun vadede çözüm bekleyen birçok sorununun bulunduğunu ifade eden Taşdoğan, "Bunların başındaki en acil sorun, ürün prim desteği verilmemesidir. Ürün prim desteği verilmemesi sadece üretimin düşmesine değil, kayıt dışılığın artmasına, kayıt dışılığın artması ise hem fiyat istikrarsızlığına hem de devletin stopaj ve BAĞ-KUR gelirlerinden yoksun kalmasına neden olmaktadır." diye konuştu.

Taşdoğan, Antep fıstığı tarımının, Gaziantep'te yaşayanlar başta olmak üzere, yaklaşık 200 bin kişiye ekmek kapısı olduğunu belirtti.

Fındık üretimindeki desteklemelere işaret eden Taşdoğan, "Fındıkta olduğu gibi Antep fıstığı da dekar başına 170 lira alan bazlı gelir desteğini veya kilo başına 2 lira ürün desteğini hak etmektedir. Destekleme için yapılması gereken harcamalar, tarım üretiminde desteğin azalması neticesinde ortaya çıkan işsizlik ve göç gibi sosyal maliyetlere göre oldukça hafif bir yekundur." dedi.

Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınabilmesi için çağrı yaptıklarını söyleyen Taşdoğan, "Milletin efendisi dediğimiz çiftçilerimiz, köylülerimiz Antep fıstığına devlet desteği bekliyor. Verilecek bu destek, Antep fıstığı tarımının sürdürülebilirliğini sağlayacak, üretimde kaliteyi arttıracak, gelirin tüccara değil tabana yayılmasını sağlayacak önemli bir aşamadır." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan

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