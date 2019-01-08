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Antep işinin "erkek" ustası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 11:13 | Son Güncelleme

Gaziantepli genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep işi" nakışlar, Celal Erdönmez'in ellerinde şekilleniyor - Çevresindeki tepkilere rağmen genellikle kadınların ilgi duyduğu alanda kendini geliştiren ve yaklaşık 30 yıldır el emeği göz nuruyla "Antep işi" nakış işleyen Erdönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları dalında tanıtım kartını da elde etti - Antep işi ustası Celal Erdönmez: - "Çok yakınlarım bile bana 'kadın işi sen bunu nasıl yapıyorsun' diye tepki gösterdi. Annem o zaman bana 'kasap, fırıncı kadına ekmek satmıyor mu? Sen de bunu yapıp, satacaksın' dedi. Annemin doğru söylediğini fark ettim. Şoförlük, lastikçilik yapan kadınlar var. Allah da bana bunu nasip etti"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantepli genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep işi" nakışlar, Celal Erdönmez'in ellerinde hayat buluyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen 48 yaşındaki Erdönmez, annesinden öğrendiği sanatı mesleğe dönüştürdü. Genellikle kadınların ilgi gösterdiği alanda üretim yapmanın gururunu yaşayan Erdönmez, yaklaşık 30 yıldır "Antep işi" nakış yapıyor.

Çevresindeki tepkilere rağmen kendini geliştiren ve yaklaşık 30 yıldır el emeği göz nuruyla "Antep işi" nakış işleyen Erdönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları dalında tanıtım kartını da elde etti.

Karagöz Caddesi'ndeki 7 metrekarelik çeyizci dükkanını işleten Erdönmez, elleriyle yaptığı "Antep işi" ürünlerini hem satıyor hem sergiliyor.

Antep işi ustası Celal Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra üniversite okuyamadığı için annesinin ısrarıyla bu işe başladığını söyledi.

Maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle üniversiteye gidemeyince çıraklık, seyyar satıcılık yaptığını ardından annesinin "Antep işi" yapmasını öğrettiğini aktaran Erdönmez, böylece sanatını icra etmeye başladığını anlattı.

- "Bu kadın işi, nasıl yaparsın"

Erdönmez, "Antep işi" yapmaya başladıktan sonra çevresindekilerden büyük tepkiler aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok yakınlarım bile bana 'bu kadın işi, sen nasıl yaparsın' diye tepki gösterdi. Annem o zaman bana 'kasap, fırıncı kadına ekmek satmıyor mu? Sen de bunu yapıp, satacaksın' dedi. Annemin doğru söylediğini fark ettim. Şoförlük, lastikçilik yapan kadınlar var. Allah da bana bunu nasip etti. Ben de çıraklar yetiştirdim. Şu an beni görenler çok memnun oluyor. Güzel tepkiler alıyorum. Benim rızkım da Antep işindenmiş. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bana geleneksel el sanatları dalında tanıtım kartı verdi. Yani sanatımı da tescillemiş oldum."

- "Bir oda takımı bir buçuk yıl sürüyor"

İşinin çok zahmetli olduğuna dikkati çeken Erdönmez, "İşlediğim bir oda takımı yaklaşık bir buçuk yıl sürüyor. Öncelikle yapacağımız işi kafamızda tasarlıyoruz. İpek, krep ya da keten kumaşa ipek ipliklerle desenleri işliyoruz." diye konuştu.

Erdönmez, mesleğini çok sevdiğini belirterek, yapabildiği kadar bu işi sürdürmeyi planladığını sözlerine ekledi.

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"Antep işi" Celal Erdönmez Gaziantep usta

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