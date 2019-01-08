GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantepli genç kızların çeyizlerinde kullandığı "Antep işi" nakışlar, Celal Erdönmez'in ellerinde hayat buluyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gidemeyen 48 yaşındaki Erdönmez, annesinden öğrendiği sanatı mesleğe dönüştürdü. Genellikle kadınların ilgi gösterdiği alanda üretim yapmanın gururunu yaşayan Erdönmez, yaklaşık 30 yıldır "Antep işi" nakış yapıyor.

Çevresindeki tepkilere rağmen kendini geliştiren ve yaklaşık 30 yıldır el emeği göz nuruyla "Antep işi" nakış işleyen Erdönmez, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatları dalında tanıtım kartını da elde etti.

Karagöz Caddesi'ndeki 7 metrekarelik çeyizci dükkanını işleten Erdönmez, elleriyle yaptığı "Antep işi" ürünlerini hem satıyor hem sergiliyor.

Antep işi ustası Celal Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, liseyi bitirdikten sonra üniversite okuyamadığı için annesinin ısrarıyla bu işe başladığını söyledi.

Maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle üniversiteye gidemeyince çıraklık, seyyar satıcılık yaptığını ardından annesinin "Antep işi" yapmasını öğrettiğini aktaran Erdönmez, böylece sanatını icra etmeye başladığını anlattı.