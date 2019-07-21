Antep Mutfağının Vazgeçilmezi Kurutmalık İskeleye Asıldı

Gaziantep'te özellikle kışın tüketmek amacıyla hazırlanan biber, kabak ve patlıcan gibi sebzelerden oluşan kurutmalıklar, tahta iskelelerdeki yerini aldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), gastronomi dalında yaratıcı şehirler ağına dahil olan Gaziantep mutfağında birçok yemekte kullanılan sebze kurutmalıklarının hazırlanışı yaz sıcaklarının kendisini hissettirmesiyle başladı. Kentte boş araziler üzerine kurulan iskelelerde yaklaşık iki hafta asılı kalarak kuruyan içi oyulmuş biber, patlıcan, kabak ve acurlar kurutulduktan sonra çevre illere ve yurtdışına ihraç ediliyor.

Kurutmalıkların Gaziantep’e özgü bir kültür olduğunu belirten Gizem Karabaş, her yaz Gazianteplilerin vazgeçemedikleri bu kültür sayesinde hem geçimlerini sağladıklarını hem de kültürü yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

​“Ailecek çalışıyoruz”

Küçük yaşından bu yana ailesiyle birlikte kurutmalık sektöründe çalıştıklarını ifade eden Karabaş, küçük yaşından beri her yaz mevsiminde bu işte çalıştığını söyledi.