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Antep'ten selamlar: Fıstıklı katmer evde nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 18.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Katmere özlem duyuyorsanız bu pratik tarif sayesinde kendi evinizde lezzetli bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Biz baklava yufkası kullandık. Dilerseniz hamurunu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. İşte sıcacık ve aşırı tatlı bir katmer tarifi geliyor!

Antep'ten selamlar: Fıstıklı katmer evde nasıl yapılır?

Gaziantep'in en meşhur lezzetlerinden olan katmeri mutfağımıza taşıdık. Akşam yemeği sonrası keyifleri ikiye katlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Hiç gözünüzü korkutmayın. Tarif son derece pratik...

MALZEMELER
2 adet baklavalık yufka
Bir su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı
Bir su bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
Kaymak

HAZIRLANIŞI
Baklavalık yufkanın ilkini sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine Antep fıstığı serpin.
Üzerine ikinci yufkayı koyun ve aynı işlemleri yapın.
Yufkayı dilerseniz ikiye dilerseniz de zarf şeklinde katlayın ve tavada kızartın.
Tavadan alır almaz sıcak halde üzerine kaymak ve toz Antep fıstıklarını serpiştirin. Afiyet olsun...

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