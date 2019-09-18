Antep'ten selamlar: Fıstıklı katmer evde nasıl yapılır?

Gaziantep'in en meşhur lezzetlerinden olan katmeri mutfağımıza taşıdık. Akşam yemeği sonrası keyifleri ikiye katlamak isteyenlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Hiç gözünüzü korkutmayın. Tarif son derece pratik...

MALZEMELER

2 adet baklavalık yufka

Bir su bardağı ince çekilmiş Antep fıstığı

Bir su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

Kaymak

HAZIRLANIŞI

Baklavalık yufkanın ilkini sıvı yağ ile yağlayın ve üzerine Antep fıstığı serpin.

Üzerine ikinci yufkayı koyun ve aynı işlemleri yapın.

Yufkayı dilerseniz ikiye dilerseniz de zarf şeklinde katlayın ve tavada kızartın.

Tavadan alır almaz sıcak halde üzerine kaymak ve toz Antep fıstıklarını serpiştirin. Afiyet olsun...



