Antep’te Fıstık Hırsızlarına Karşı ‘Drone’lu Nöbet

Gaziantep’te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, bahçelerdeki güvenlik önlemlerine de yansıdı. Bu yıl ''var yılı'' olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, fıstık bekçilerinin geliştirdiği yeni yöntemler dikkat çekiyor.
Olası hırsızlık olaylarına karşı 15-20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece-gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran Halil İbrahim Şahin, yayan dolaşmak yerine hem gece hem de gündüz drone ile araziyi havadan izliyor.
Dede mesleği olan fıstık bekçiliğini 30 yıldır sürdüren 47 yaşındaki Halil İbrahim Şahin, sorumluluğunda bulunan bahçelerin geniş olmasının yanı sıra hırsızları da suçüstü kaydetmek için drone kullanmayı öğrendikten sonra ehliyetini alarak nöbete başladı.
“Havadan drone, karadan motosikletle mahsulü koruyorum’’
VOA Türkçe ’ye konuşan Halil İbrahim Şahin, hırsızlarla baş edebilmek için gelişen teknolojiyi kullandığını ifade ederek, “Benden önce babam buraların bekçisiydi, ondan önce de dedem bekçiydi. 1945 yılından bu yana biz buraların bekçisiyiz. Önceleri yaya olarak gezerdik fıstık bahçelerini, küçük pilli el fenerlerimiz vardı. Şimdi ilerleyen teknolojiyle birlikte, yanı sıra hırsızlık olaylarının da artmasının da etkisiyle motosikletle gezmeye başladık. Akülü fenerlerimiz var. Ben buraya güneş paneli kurdum. Kendi elektriğimi kendim üretmeye başladım. Biraz daha ilerletip drone aldım. Artık sorumluluk alanımda bulunan bölgeleri havadan da izleyebiliyorum. Havadan net fotoğraf ve görüntü alabiliyorum. Bu işimi bayağı kolaylaştırdı. Şimdi artık hırsızların işi zorlaştı. Havadan drone ile fotoğraf video aldığımız zaman elimizde kanıt oluyor. Yerlerini tespit ettiğimiz zaman da motosikletle gidip müdahale edebiliyoruz. Yemeğimi burada kendim yapıyorum. Su ihtiyacımı şehir merkezinden karşılıyorum. 24 saat içerisinde birkaç saat uyuyabiliyorum. Havadan drone ile karadan motosikletle mahsulü korumaya çalışıyoruz’’ dedi.
“Şimdi artık hırsızlar düşünsün’’
Bölgede drone ile fıstık bahçelerini koruyan tek kişi olduğunu belirten Şahin, “Benden örnek alan bekçi arkadaşlarım da bu sistemi devam ettireceklerdir. Temmuz ayının 1’inde fıstıkların içi dolmaya başladığı zaman ben bekçiliğe başlıyorum. Çadırımı kuruyorum, bu çardak 3 ay boyunca benim evim oluyor. 3 ay sonunda herkes mahsulü toplayıp bitirdiğinde bende çardağımı söküp evime gidip istirahat ediyorum. Kolay iş değil ama biz de ekmeğimizi buradan yiyoruz’’ diye konuştu.
Fıstık hırsızlarının yargılanmasıyla ilgili yetkililerden düzenleme yapmalarını istediğini belirten Şahin, “Fıstık 20 yılda ürün veren bir ağaç. Bu süre zarfında mal sahibi her yıl çiftini sürdürüyor, ilacını veriyor, budamasını yapıyor, suyunu veriyor, aşısını yaptırıyor. Tam mahsul alacakken hırsız gelip bu emeği çalıp götürüyor. Ama açık alan diye bunun herhangi bir cezasının olmadığı söyleniyor. Biz bu konudan biraz mustaribiz. Köpeklerimizle, motosikletimizle, silahımız ve dronemizle buraları koruyoruz artık bundan sonrasını hırsızlar düşünsün’’ ifadelerini kullandı.