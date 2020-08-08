Antep’te Fıstık Hırsızlarına Karşı ‘Drone’lu Nöbet

Gaziantep’te 'yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının olgunlaşma ve hasat dönemi olan Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında hırsızlık olaylarının da artması, bahçelerdeki güvenlik önlemlerine de yansıdı. Bu yıl ''var yılı'' olması nedeniyle rekoltenin yüksek beklendiği Antep fıstığında, fıstık bekçilerinin geliştirdiği yeni yöntemler dikkat çekiyor.

Olası hırsızlık olaylarına karşı 15-20 metre yüksekliğindeki gözetleme kulelerine çıkan bekçiler, ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için gece-gündüz nöbet tutuyor. Bazı bekçiler eski yöntemler ile nöbet tutarken, gelişen teknolojiye ayak uyduran Halil İbrahim Şahin, yayan dolaşmak yerine hem gece hem de gündüz drone ile araziyi havadan izliyor.

Dede mesleği olan fıstık bekçiliğini 30 yıldır sürdüren 47 yaşındaki Halil İbrahim Şahin, sorumluluğunda bulunan bahçelerin geniş olmasının yanı sıra hırsızları da suçüstü kaydetmek için drone kullanmayı öğrendikten sonra ehliyetini alarak nöbete başladı.

“Havadan drone, karadan motosikletle mahsulü koruyorum’’