BioWare, Mass Effect Andromeda ile yaşattığı hayal kırıklığını Anthem ile unutturacak gibi duruyor. Konumu oldukça çalkantılı olan stüdyo EA'dan bir şans daha kazandı ve yeni IP'si Anthem'i zamanında duyurdu.

Gerek dünyası gerek oynanışı ile dikkatleri üzerine çeken Anthem, farklı bir deneyim yaşatacak gibi duruyor oyunculara. Oyunu çıkmadan önce deneyimlemek isteyenler için ise sevindirici detay Anthem PAX West 2018 panelinden geldi.

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici BioWare Anthem için 1 Şubat 2019'da bir demo sürümü yayınlayacaklarını duyurdu. Bu demoya oyunu ön sipariş veren ya da Origin Access ya da EA Access abonesi kullanıcılar katılabilecek. Demonun içeriği ise detaylandırılmış değil.

Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!

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