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Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

BioWare, Mass Effect Andromeda ile yaşattığı hayal kırıklığını Anthem ile unutturacak gibi duruyor. Oyunu çıkmadan önce deneyimlemek isteyenler için ise sevindirici detay Anthem PAX West 2018 panelinden geldi.

Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!

BioWare, Mass Effect Andromeda ile yaşattığı hayal kırıklığını Anthem ile unutturacak gibi duruyor. Konumu oldukça çalkantılı olan stüdyo EA'dan bir şans daha kazandı ve yeni IP'si Anthem'i zamanında duyurdu.

Gerek dünyası gerek oynanışı ile dikkatleri üzerine çeken Anthem, farklı bir deneyim yaşatacak gibi duruyor oyunculara. Oyunu çıkmadan önce deneyimlemek isteyenler için ise sevindirici detay Anthem PAX West 2018 panelinden geldi.

Yayıncı Electronic Arts ve geliştirici BioWare Anthem için 1 Şubat 2019'da bir demo sürümü yayınlayacaklarını duyurdu. Bu demoya oyunu ön sipariş veren ya da Origin Access ya da EA Access abonesi kullanıcılar katılabilecek. Demonun içeriği ise detaylandırılmış değil.
Anthem'in oynanabilir demosu geliyor!
video:

Demo’nun uzunluğu ve niteliğine dair henüz bir açıklama bulunmuyor ancak bahsi geçen demo Playstation 4, PC ve Xbox One platformları üzerinden tüm oyuncular için yayınlanacak.

Ayrıca Anthem için ‘Our World, My Story’ başlıklı bir fragman yayınlandı ve oyuna çıkışından sonra gelecek tüm ek hikaye içeriklerinin ücretsiz olacağı BioWare'dan Mark Darrah tarafından da doğrulandı.

Anthem, 22 Şubat 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirmiş olacak.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Anthem demo

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