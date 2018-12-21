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Anthony Martial'den genç modele cinsel içerikli mesajlar

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.12.2018 09:56 | Son Güncelleme

Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial'in, Malika Semichi'yle buluştuğu ve genç modele cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

Anthony Martial'den genç modele cinsel içerikli mesajlar

Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial sevgilisinin hamile olmasına rağmen Paris'te bir gece kulübünde Malika Semichi'yle buluştuğu ve genç modele cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ortaya çıktı.

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Buna göre Martial, hamile sevgilisini Fransa'nın başkenti Paris'teki bir gece kulübünde tanıştığı 20 yaşındaki model Malika Semichi'yle aldattı.

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Ada'nın en çok okunan gazetesi The Sun'a konuşan Semichi, Martial'in kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta nasıl olduğumu soruyordu ve aptalca selfieler gönderiyordu. Fakat daha sonra çok daha kişisel şeyler sormaya başladı. Hamile bir kız arkadaşı olduğunu biliyordum ama bunu aklımdan çıkarmaya çalıştım.

Ne kadar yanlış olduğunu bilsem de bu durum hoşuma gidiyordu çünkü onu beğeniyordum. Şartlar başka olsaydı ilişkiyi devam ettirirdim."

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Anahtar Kelimeler:
Malika Semichi Anthony Martial

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