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Anthony Modeste Köln ya da Borussia Dortmund'a transfer olabilir!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.08.2018 13:08 | Son Güncelleme

Galatasaray'la transfer görüşmelerinde bulunan Anthony Modeste ile ilgili sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir iddia ortaya atıldı. Bild'de yer alan habere göre bir dönem Köln'de forma giyen Fransız golcü, eski takımına ya da Borussia Dortmund'a transfer olabilir.

Anthony Modeste Köln ya da Borussia Dortmund'a transfer olabilir!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Modeste sürecinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Modeste'nin transferi için kaynak arayan Galatasaray bir yandan Fransız oyuncu ile görüşürken diğer yandan da sponsor arayışlarını sürdürüyor. Galatasaray cephesinde kaynak arayışı sürerken Modeste cephesinde ise flaş gelişmeler yaşanıyor.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Modeste, Çin'de Tijanjin ile olan sözleşmesini sona erdirdi ve kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Alman basını Köln ve Dortmund'un Modeste için nabız yoklamaya başladığını iddia ederken; Modeste'nin açıklamalarına yer verdi.

Bonservisi elinde olduğu iddia edilen Modeste, Dortmund ve Köln'ün kendisine olan ilgisine şu şekilde karşılık verdi; "Dortmund çok büyük bir kulüp ancak benim büyük aşkım Köln".

Dortmund ve Köln'ün transfer girişimlerinde bulunduğu Modeste için Alman basınının Galatasaray'dan hiç söz etmemesi dikkatlerden kaçmazken; Emre Akbaba'nın transferine sponsor olan Erden Timur'un (NEF) Instagram hesabından Modeste fotoğrafını paylaşması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Anthony Modeste Borussia Dortmund Köln

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