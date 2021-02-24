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Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor

24.02.2021 14:57 | Son Güncelleme:
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Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Anthony Nwakaeme, şimdiye kadar gol atamadığı Fenerbahçe'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de listesine eklemek istiyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavililer, karşılaşmayı kazanarak Kanarya ile puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde. Bu zorlu mücadelede iki takımın yıldız oyuncularının ortaya koyacağı performans da büyük bir etki edecek.

FENERBAHÇE'YE KARŞI SESSİZLİĞİNİ BOZMAK İSTİYOR

Gaziantep FK ile oynanan maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla, Başakşehir karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bordo-mavili takımla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere 95 resmi müsabakada forma giyen ve 31 gol atıp 27 asist yapan Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşarken, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı olan sessizliğini De bozmak istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERİ BEKLİYOR

Geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte bugüne kadar 14 takıma gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı lig ve kupada oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

28 Şubat Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek olan Nwakaeme, Süper Lig'de siyah-beyazlı ve sarı-kırmızılı ağları ise 2'şer defa sarstı. En çok golü de 6 golle bir diğer İstanbul takımı Kasımpaşa'ya karşı attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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