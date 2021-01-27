Anti-aging beslenme nedir? Anti-aging beslenme ile yaşlanmayı erteleyin

Anti-aging beslenmede amaç, vücut yaşlanırken bunu bir nebze yavaşlatmak ve yaşlılıktaki süreci daha kaliteli ve verimli geçirmeyi sağlamaktır. Hastalıklara yakalanmadan önceki bir tedavi süreci gibi de bakılabilir. Bu sürecin temelini beslenme ve egzersiz oluşturur. Anti-aging beslenme, uzmanlar eşliğinde yürütülen uzun vadeli bir süreçtir.

ANTI-AGING BESLENMEDE KAZANILMASI GEREKEN ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?

Anti-aging beslenmede bazı düzenlemeler, değişiklikler ve yaşam boyu sürecek bir sistemin oturtulması gerekir. Örneğin; bazı gıdaları hayattan çıkartmak gerekir, bazılarını azaltmak veya arttırmak gerekebilir. Bunları uzman eşliğinde belirlemek en doğrusu olacaktır.

Uyku düzeni, stresi azaltmak, alkol alışkanlığını düzenlemek ve egzersiz yapmak gibi faktörler anti-aging beslenme sürecinin diğer parçalarını oluşturmaktadır.

ERKEN YAŞLANMAYA SEBEP OLAN BESLENME ALIŞKANLIKLARI NELERDİR?

Anti-aging beslenme için genel anlamda verilebilecek bir beslenme reçetesi yoktur. Bunun nedeni kişiye göre değişebilmesidir. Yaş grubu, herhangi bir sağlık probleminin olup olmadığı gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır. Detaylı kan tahlili yapılıp bir uzmanın yorumlamasında fayda vardır.