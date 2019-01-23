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Anti-Balaka silahlı grubunun eski lideri UCM'ye teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 16:56 | Son Güncelleme

Anti-Balaka silahlı grubunun eski lideri UCM'ye teslim edildi

LAHEY (AA) - Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC), Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Edouard Patrice Ngaissona'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim edildiği bildirildi.

UCM'den yapılan yazılı açıklamada, insanlığa karşı suç ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle 7 Aralık'ta hakkında tutuklama emri çıkarılan ve 12 Aralık'ta Fransa'da yakalanan Ngaissona'nın Fransız yetkilileri tarafından mahkemeye teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, Ngaissona'nın söz konusu suçlardan yargılanacağı ilk duruşma tarihinin en kısa zamanda açıklanacağı vurgulandı.

UCM geçen ay, OAC'de Müslümanlara saldırılar düzenleyen silahlı Anti-Balaka grubunun eski lideri Ngaissona'nın, mahkemenin çıkardığı tutuklama emri üzerine Fransa'da tutuklandığını bildirmişti.

Mahkemenin açıklamasında, Ngaissona'nın Aralık 2013 - Aralık 2014'te OAC'nin batısında işlenen cinayet, çocuk askerlerin kullanılması ve insani yardım görevlilerine saldırmak gibi suçlardan sorumlu olduğuna inanmak için makul gerekçeler bulunduğu kaydedilmişti.

OAC, 2013 yılından bu yana Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman olan Seleka grupları arasında çatışmalara sahne oluyor. Şiddet olaylarında binlerce kişi yaşamını yitirirken yüz binlerce Orta Afrikalı yerinden edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Anti-Balaka Grubu Edouard Patrice Ngaissona Hollanda Orta Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ceza Mahkemesi

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