Anti-semitizm anketi, ABD Dışişleri Bakanlığı ile çelişti

ABD'de etkili Yahudi örgütlerinin başında gelen İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (ADL), New York'ta olağan yıllık zirvesini gerçekleştirdi.

Jacob K. Javits Kongre Merkezi'nde gün boyu süren zirvede antisemitizm ile mücadele tartışıldı.

Zirveye katılan ABD Dışişleri Bakanlığı Antisemitizmi İzleme ve Mücadele özel temsilcisi Elan Carr, burada yaptığı konuşmada, antisemitizmin küresel bir problem olduğunu belirterek, "aşırı sağcılar, İsrail'den nefret eden aşırı solcular ve 'radikal İslamcıların' anti-semitizmin kaynağı olduğunu" savundu.

Carr, bu üç grubun birbirinden de nefret ettiğini öne sürerek, "radikal İslam'ın Batı Avrupa'da anti-semitizmin ana kaynağı olduğunu" iddia etti.

- Özel temsilcinin iddiaları ADL anket ile çelişti

Diğer yandan aynı zirvede yayımlanan ADL Küresel Anketinde ise Carr'ın "Batı Avrupa'daki antisemitizmin ana kaynağı" iddialarına aykırı veriler ortaya konuldu.

ADL'nin 18 ülkede 9 bin kişi üzerinde nisan ve haziranda yaptığı ankette, Batı Avrupa'da yaşayan Müslümanların, çoğunluğu Müslüman olan ülkelere göre önemli derecede daha az antisemitik olduğu belirtildi.