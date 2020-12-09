Anti TG (Anti Tiroglobulin) nedir? Anti TG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Yapılan anti TG testi sonucunun belli bir değerin altında veya üzerinde çıkması durumunda çeşitli hastalıklar olduğu ortaya çıkar. Peki, Anti TG nedir? Anti TG yüksekliği ne ifade eder? Merak ediyorsanız; hadi yazıya geçelim! Anti TG Nedir? Anti TG; tiroid foliküllerine özgü, kanda bulunan ve tiroid bezine bağlı hastalıkların belirlenmesine yardımcı olan bir vücut bileşenidir. Tiroglobulin, tiroid bezi tarafından salgılanan ve tiroid hormonlarının sentezini sağlayan önemli bir protein çeşididir. Bu protein tiroid hormonunun vücuda taşınmasında rol oynar. Tiroglobulin yapan tek organ tiroid bezidir. Anti TG oranı kan tahliliyle belirlenebilir. Anti TG testinin yapılmasındaki amaç çoğunlukla tiroid kanseri olup olmadığını öğrenmek veya tümörün ne boyutta olduğunu belirlemek içindir ancak anti TG testinin hastalıkların tespitinde tek başına ölçüt olarak kabul edilmesi mantıklı değildir. Gelin şimdi anti TG ne demek? İnceleyelim… Anti TG Değeri Kaç Olmalıdır? Anti TG testi yaptırılarak kişilerde tiroid hormonuna bağlı sorunlar ortaya konulur. Bu testin sonucunda anti TG seviyesinin özellikle yüksekliğine bağlı olarak kişilerin tiroidle ilgili sorunları daha net bir biçimde ortaya çıkar. Anti TG testi yaptıran sağlıklı bireylerde normal seviye 116 IU/MD değerinde olur ancak oran, testin farklı laboratuvarlarda yapılmasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu testin yanı sıra rahatsızlık olup olmadığını kesin bir şekilde anlamak için farklı testler de yapılabilir. Anti tiroglobulin testiyle beraber yapılan TPO testi de çok fazla uygulanan test çeşitlerinden biridir. Çünkü tek başına yapılan anti TG testi pek bir şey ifade etmez. Anti TG hastalığı olan bireylerin çoğunda tiroid bezinden salgılanan FT3, FT4 ve FSH hormonlarının düzeyi normal seviyededir. Yani hastaların yaklaşık %10’unda hipotiroidizm vardır. Anti TG rahatsızlığı, ultrasonografiyle ya da kandaki tiroid hormonu ve antikor düzeyi ile teşhis edilebilir. Teşhis edilen nodüllerin kötü huylu mu yoksa iyi huylu mu olup olmadığını belirlemek için ultrasonografi adı altında iğne biyopsisi uygulaması da gerekebilir.

Düşüklüğü ve Yüksekliği Nedenleri Bağışıklık sistemi, vücuda yabancı madde girdiği zaman bu maddelerin olumsuz etkilerini önleyebilmek için antikor üretir. Bazı durumlarda bağışıklık sistemi, insan vücudundaki sağlıklı hücreleri de zararlı olarak görüp antikor üreterek bu hücrelere saldırıda bulunur. Anti TG, vücut tarafından üretilen bu antikorlardan biridir. Bu antikor tiroid bezi tarafından sentezlenen tiroglobuline karşı oluşur. Dolayısıyla insan bağışıklık sistemi hasar gördüğünde anti TG oranı yükselir ve vücuttaki tiroglobulin üretimi zarara maruz kalır. Anti TG seviyesi kan testi yapılarak ölçülür. Hekim tarafından anti TG testi sonucunun düşük ya da yüksek çıkmasının altında yatan sebep belirlenir. Tiroid rahatsızlığı tedavi edildikten sonra veya tiroid bezleri alındıktan sonra anti TG seviyesi düşmeye yani sıfıra yaklaşmaya başlar. Anti TG testi sonucunun 116 IU/MD değerinden daha düşük olması bireyin sağlıklı olduğu anlamına gelir çünkü bu değerin altında çıkan sonuçlar normal olarak kabul edilir. Bu yüzden düşük olması istenen bir durumdur ve kişinin sağlıklı olduğunun göstergesidir. Anti TG yüksekliği veya düşüklüğü genel olarak bazı varsayımları da beraberinde getirir. Özellikle bu değerin çok yüksek olması tiroid beziyle alakalı bazı hormonlarda oluşan rahatsızlıkların var olduğunu gösterir. Bu rahatsızlıklar genel olarak otoimmün hastalıklar olarak karşımıza çıkar. Yaptırılan anti TG testi sonucu değerlerin düşük çıkması tiroid bezine bağlı herhangi bir hastalığın olmadığının habercisidir. Yani sağlıklı bireylerin vücutlarında anti TG seviyesi düşük olur. Yalnızca anti tiroglobulin değeri yüksek çıktığında tiroidle ilgili rahatsızlıkların başladığı hatta kanser türünde bir hastalığın var olduğu anlaşılır.