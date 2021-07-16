HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu

Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu

16.07.2021 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee, İspanya mahkemesi vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ABD'ye iade edilmesini onayladıktan birkaç saat sonra Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu

Anti-virüs programı kurucusu ve yazılımcısı John McAfee, İspanya mahkemesi vergi kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya olduğu ABD'ye iade edilmesini onayladıktan birkaç saat sonra Barselona'daki hapishane hücresinde ölü bulundu.

Katalan Adalet Bakanlığı, hapishane doktorlarının 75 yaşındaki McAfee'yi hayata döndürmeye çalıştıklarını ama başarısız olduklarını söyledi.

Bakanlık yazılı açıklamasında "her şeyin McAfee'nin intihara işaret ettiğini" belirtti.

McAfee'nin şirketi ilk ticari anti-virüs yazılımını satışa çıkaran firmaydı.

McAfee, bilişim dünyasında milyarlarca dolarlık bir endüstrinin gelişiminde de ilk adımı atmış oldu.

Ekim 2020'de İspanya'da gözaltına alınan McAfee, danışmanlık çalışmalarından, yaptığı konuşmalardan, kripto para birimlerinden ve hayatının kitap olarak yayınlanması için yaptığı telif satışlarından milyonlarca dolar kazanmasına rağmen dört yıl boyunca vergi kaçırmakla suçlandı.

ABD Adalet Bakanlığı McAfee'nin gelirini paravan isimlerin banka hesaplarına yatırarak ve kripto para hesapları üzerinden işlem yaparak vergi yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürüyor.

McAfee ayrıca, başkalarının üzerine kayıtlı bir yat ve bir gayrimenkul dahil mal varlıklarını saklamakla suçlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!13 yaşındayken 29 kişinin cinsel istismarına uğradı!
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Twitter duyurdu! O özellik tarihe karışıyorTwitter duyurdu! O özellik tarihe karışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Bakan Koca kritik verileri paylaştı: Vaka sayısı 7 binin üzerinde

Duygu dolu anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Duygu dolu anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Son paylaşımı hayrete düşürdü: Selam olsun...

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Tatilcilere seslendiler: Gelmeyin!

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Korkunç olay! Özel harekat polisi, eşi tarafından öldürüldü

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

Bakan Koca paylaştı: İşte Sinovac'ın etkinlik oranı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.