HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.03.2020 17:17 | Son Güncelleme

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesi sonrası halk antibakteriyel ürünler ve kolonyalar satın almaya başladı. Bu durum da ürünlerde etik olmayan şekilde fiyatlarının yükselme yaşattı. Antikbakteriyel ürünler ve kolonyalardaki fiyat artışının devam etmesine ise beklenen bir gelişme olarak bakılıyor.

Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

Eczacıların, toplum sağlığının korunmasında, antibakteriyel/dezenfektan maddeleri üretebilecek bilgi, beceri ve eğitim seviyesine sahip olduğunu, fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin bu ürünlere ulaşabilmelerine olanak sağlamak için aktif görev yapabileceklerini söyledi.

FORMÜL ASLINDA ÇOK BASİT

Fransa’da, hükümetin eczanelere antibakteriyel çözeltileri yapma olanağı sunduğunu aktaran Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, şöyle konuştu:

“Alkol ile birlikte su olması dezenfektan özelliğini sağlıyor, formül aslında çok basit, ancak birden bire fiyatlar yükseldi, bunu etik bulmuyorum. Eczacılar bu antibakteriyel ürünleri Sağlık Bakanlığımızın izni ile üretebilir, üretimleri çok basit ve kolay önemli olan etken maddeye ulaşmak ancak buna ulaşmak da zorlaştı, kısıtlı miktarlarda alabiliyoruz. Mevcut fahiş fiyatlarla mücadelede eczacıların etkin bir rol alabileceğini düşünüyorum. Ayrıca üretilecek antiseptik solüsyonun fiyatını da Sağlık Bakanlığımız kendisi belirlemektedir. Bu nedenle eczaneler arasında fiyat farkı olması da mümkün değildir.”

ALKOL ORANI YÜZDE 50 İLE 80 ARASINDA OLMALI

Koronavirüsten korunmak için birinci planda yapılması gereken şeyin elleri sabun ve su ile bol bol yıkamak olduğunu hatırlatan Ecz. Erad, “Suya sabuna ulaşılamayan ortamlarda antibakteriyel sıvılardan yararlanabiliriz” diye konuştu.
Bunların jel formunda olanlarını özellikle çocuklarda kullanımını tavsiye etmediklerini belirten Ecz. Erad, “Çünkü jel formları, el üzerinde bazen tortu bırakarak bakteri üremesine neden olabiliyorlar, jel formlar ikinci planda olmalı, daha çok çözelti, sıvı formda olanlar tercih edilmeli” şeklinde onuştu.

Antibakteriyel ürünlerin içindeki alkol oranına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erad, şunları söyledi: “İçinde bulunacak total alkol oranı yüzde 50-80 arasında olmalı, yüzde 70 idealdir, bu aralıktakiler bakterileri öldürür, bu oranlar dışındaki alkol oranları bakterileri öldürmez. Bunun yanı sıra yüzde 80’den yukarı olması da örneğin yüzde 90 ve üstü olması da koruyuculuğun arttığı anlamına gelmez, aksine düşer, ideal aralık yüzde 50-80 arasıdır.”

KOLONYALAR DA KULLANILABİLİR

Kolonyalar için de yüzde 80 alkolün ideal bir oran olduğunu dile getiren Farmakolog Ecz. Çağatay Fikret Erad, maskenin ise kişiyi virüse karşı korumayacağını belirtti ve ekledi:

“Çok yüksek standartta olanlar dışındaki maskeler sizi korumaz, bunların da fiyatı çok yüksektir. Kullanılan günlük maskeler, sadece siz hasta olursanız başka kişilere hastalığı bulaştırmanızı önleyecektir, ancak sizi korumayacaktır. Virüsten korunmanın en güzel yolu Sağlık Bakanlığımızın vurgulayarak önemini hatırlattığı 14 gün ve 14 kurala uymaktır.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler Koronavirüs tedavisinde flaş gelişme! Süre bile verdiler
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık: KoronafobiKoronavirüsle ilgili yeni bir hastalık: Koronafobi
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antibakteriyel sabun kolonya

En Çok Okunan Haberler

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Askerlik sınavında gerçeği öğrendi! Hayatı bir anda alt üst oldu

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Bakan Koca'dan koronavirüs ile ilgili yeni paylaşım

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Flaş iddia! Yurt dışından döndü ama...

Flaş iddia! Yurt dışından döndü ama...

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Okullardaki tüm sosyal etkinlikler iptal edildi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

Bakan Akar açıkladı! TSK'da koronavirüs önlemi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Her yüz erkekten birinde yok!

Her yüz erkekten birinde yok!

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs paniği Koronafobi'yi tetikledi

Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık: Koronafobi

Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi'!

Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi'!

Koronavirüs ilk değil! İşte dünyayı etkisi altına alan salgınlar

Koronavirüs ilk değil! İşte dünyayı etkisi altına alan salgınlar

Doğru sanılan hijyen hataları koronavirüse davetiye çıkarıyor

Dikkat! Sakın parmak ucuyla basmayın

Sabun koronavirüsü nasıl yok eder?

Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

Koronavirüs panik atak ve takıntıyı artırıyor

Koronavirüs en çok onları etkiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.