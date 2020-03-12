Antibakteriyel çözeltiler ve kolonyalar koronavirüsten korur mu?

“Alkol ile birlikte su olması dezenfektan özelliğini sağlıyor, formül aslında çok basit, ancak birden bire fiyatlar yükseldi, bunu etik bulmuyorum. Eczacılar bu antibakteriyel ürünleri Sağlık Bakanlığımızın izni ile üretebilir, üretimleri çok basit ve kolay önemli olan etken maddeye ulaşmak ancak buna ulaşmak da zorlaştı, kısıtlı miktarlarda alabiliyoruz. Mevcut fahiş fiyatlarla mücadelede eczacıların etkin bir rol alabileceğini düşünüyorum. Ayrıca üretilecek antiseptik solüsyonun fiyatını da Sağlık Bakanlığımız kendisi belirlemektedir. Bu nedenle eczaneler arasında fiyat farkı olması da mümkün değildir.”

Eczacıların, toplum sağlığının korunmasında, antibakteriyel/dezenfektan maddeleri üretebilecek bilgi, beceri ve eğitim seviyesine sahip olduğunu, fahiş fiyatların önüne geçilebilmesi ve ihtiyaç sahiplerinin bu ürünlere ulaşabilmelerine olanak sağlamak için aktif görev yapabileceklerini söyledi.

ALKOL ORANI YÜZDE 50 İLE 80 ARASINDA OLMALI

Koronavirüsten korunmak için birinci planda yapılması gereken şeyin elleri sabun ve su ile bol bol yıkamak olduğunu hatırlatan Ecz. Erad, “Suya sabuna ulaşılamayan ortamlarda antibakteriyel sıvılardan yararlanabiliriz” diye konuştu.

Bunların jel formunda olanlarını özellikle çocuklarda kullanımını tavsiye etmediklerini belirten Ecz. Erad, “Çünkü jel formları, el üzerinde bazen tortu bırakarak bakteri üremesine neden olabiliyorlar, jel formlar ikinci planda olmalı, daha çok çözelti, sıvı formda olanlar tercih edilmeli” şeklinde onuştu.

Antibakteriyel ürünlerin içindeki alkol oranına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Erad, şunları söyledi: “İçinde bulunacak total alkol oranı yüzde 50-80 arasında olmalı, yüzde 70 idealdir, bu aralıktakiler bakterileri öldürür, bu oranlar dışındaki alkol oranları bakterileri öldürmez. Bunun yanı sıra yüzde 80’den yukarı olması da örneğin yüzde 90 ve üstü olması da koruyuculuğun arttığı anlamına gelmez, aksine düşer, ideal aralık yüzde 50-80 arasıdır.”