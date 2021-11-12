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Antibiyotiğe gerek yok! Antienflamatuar beslenme ile pek çok hastalıktan korunabilirsiniz

12.11.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enfeksiyonlar, alerjiler, bakteriyel durumlar; vücutta enflamasyona yani iltihaplanmaya neden olur. Enflamasyon, belli bir aşamaya kadar sorun yaratmaz. Uzun sürdüğü ve ilerlediği takdirde vücuda zarar vererek çeşitli hastalıklara yol açabilir. İltihaplanmayı önlemenin en sağlıklı ve etkili yolu ise antienflamatuar besinlere dayalı bir diyet uygulamak.

Antibiyotiğe gerek yok! Antienflamatuar beslenme ile pek çok hastalıktan korunabilirsiniz

Beslenme uzmanlarına göre vücuttaki iltihabı azaltmanın en iyi yolu, antienflamatuar beslenme şeklini benimsemekten geçiyor. Peki, antienflamatuar beslenme ne demek? İltihap önleyici bu beslenme tarzı hakkında bilinmesi gerekenler neler? Hangi yiyecekler tüketilmeli? Gelin; antienflamatuar beslenmenin nasıl yapıldığına, neler tüketildiğine birlikte bakalım.

GÜNDE EN AZ 25 GRAM LİFLİ GIDA ALIN

Patlıcan, soğan, bamya gibi sebzeler ve muz, yaban mersini, yeşil elma gibi meyveler; bolca lif içerir. Arpa ve yulaf ezmesi de öğünlerden eksik edilmemeli.

HER GÜN MEYVE VE SEBZE TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Antienflamatuar beslenmede sebze ve meyveler, çiğ ya da pişmiş olarak yenebilir. Pişirilen sebzelere zerdeçal ve zencefil gibi iltihap önleyici baharatlar da ekleyebilirsiniz.

ALLİUM SEBZELERİ VE TURPGİLLERİ ÖĞÜNLERİNİZDEN EKSİK ETMEYİN

Allium sebze olarak sarımsak, soğan, pırasa; turpgillerden ise karnabahar, lahana, brokoli, Brüksel lahanası gibi sebzeler haftada dört kez yenildiği takdirde enflamasyonu azaltıyor. Kanser riskine karşı da bağışıklığa destek oluyor.

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DOĞMUŞ YAĞ TÜKETİMİNİ AZALTIN

Günlük olarak 2000 kalori başına en fazla 20 gram doymuş yağ tüketebilirsiniz. Doymuş yağlar, vücuda fazla miktarda alındığında kalp hastalığı riskini arttırıyor. Kırmızı eti de haftada bir kezle sınırlandırın. Pişirme sırasında toksik bileşenleri azaltmak için de otlardan ve baharatlardan yararlanabilirsiniz.

OMEGA-3 YÖNÜNDEN ZENGİN BESİNLERE YÖNELİN

Araştırmalara göre omega-3 yağ asitleri, iltihaplanmayı azaltıyor. Omega-3 açısından zengin beslenmek için öğünlerde ceviz, fasulye, keten tohumu gibi gıdalar veya uskumru, somon, alabalık, sardalye, hamsi gibi balıklar tercih edilmeli. Özellikle balıklar, güçlü bir omega-3 kaynağı olduğu için haftada üç kez yenebilir.

İŞLENMİŞ GIDALARI GERİDE BIRAKIN

Rafine edilmiş şekerler, fruktozlu mısır şurubu ve yüksek sodyumlu besinlerden uzak durun. Kurabiye ve bisküviler, cipsler, çikolata barları, kremalı ürünler gibi paket gıdaları hayatınızdan çıkarın.

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TRANS YAĞLARDAN UZAK DURUN

İçeriğinde tamamen ya da kısmen hidrojene yağlar bulunduran ürünleri tüketmeyin. Başta zeytinyağı olmak üzere ayçiçeği, yer fıstığı ve fındık yağı gibi bitkisel seçenekleri kullanabilirsiniz.

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