Antibiyotik hap yutan 2 yaşındaki Miran Ali, hastanelik oldu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde odada unutulan antibiyotik hapı yutan Miran Ali Atman (2), fenalaştı. Hastanede kaldırılan minik Miran Ali, tedaviye alındı. İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde oturan Habip ve Fatma Atman çiftinin çocukları Miran Ali, odada unutulan antibiyotik hapı gördü. Bebek, eline aldığı hapı ağzına atıp yuttu. Kısa süre sonra odaya giren Atman çifti, fenalaşan bebeği İnegöl Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdü. Acil serviste yapılan incelemeler sonucunda sağlık değerlerinin normalin üzerinde olduğu tespit edilen bebek, çocuk servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

