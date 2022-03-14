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Antibiyotik kullanımı geriledi

14.03.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antibiyotik, bulaşıcı hastalıklara karşı hastane kontrolünde yapılan testler sonucunda doktor tarafından verilen bir ilaç türüdür. Virüslerin neden olduğu grip, soğuk algınlığı gibi hastalıkların tedavisinde etkili olmazlar. Yıllar boyunca bilinçsiz kullanılan antibiyotik kullanımı son yapılan araştırmalara göre yarı oranda azalma gösterdi.

Antibiyotik kullanımı geriledi

Türkiye’de önceki yıllarda antibiyotik kullanımı oldukça fazlaydı. Gereksiz yere kullanılan antibiyotiğin sağlığa çok ciddi zararları olduğunu açıklayan doktorlar sayesinde halk antibiyotik kullanımını azalttı. 2011 yılından 2020 yılına kadar ülke genelindeki antibiyotik kullanımı yarı oranda gerileme kaydetti.

YÜZDE 35’DEN YÜZDE 24’E GERİLEDİ

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Halk sağlığına yönelik olarak akılcı antibiyotik kullanımına yönelik aralıksız çalışmalar yürüten Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin araştırmasına göre, 2011’de 1000 kişi başına 42 birim olan antibiyotik tüketimi 2020’de 1000 kişide 24 birime geriledi. Ayrıca 2011’de reçetelerin yüzde 35’inde antibiyotikler yer alırken, 2020’de bu oran yüzde 24’e indi.

ANTİBİYOTİK KULLANIMININ AZALMASI BÜTÇEYE KATKI SAĞLADI

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Araştırmaya göre antibiyotik tüketimi 2011’deki oranda devam etseydi 2020’de 260 milyon kutu civarında antibiyotik tüketilmiş olacaktı. 2020 ve sonrasında 138 milyon kutu daha az antibiyotiğin tüketilmesi sağlandı. 2011’de toplam ilaç için harcanan paranın yüzde 11’i antibiyotiklere giderken 2020’de bu oran yüzde 3’e düşerek 1 milyar 352 milyon lira oldu. Türkiye’de antibiyotik tüketimi 2011’deki seviyelerde olsaydı 2020’de antibiyotiklere harcanan para 5 milyar lira olacaktı. Bu sayede Türkiye bütçesine 3.4 milyar lira katkı sağlandı. (İHA)


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