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Antibiyotik tüketim miktarı düşürülecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.11.2018 11:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Antibiyotik bulunan reçete sayısını 5 yıl içinde yüzde 10 düşürdük. Bunu, 2019'da daha da aşağı çekeceğiz" - "Geçen yıl 35,3 olan bin kişiye düşen günlük antibiyotik tüketim miktarının 2019'da 34'e düşürülmesini hedefliyoruz" - "İlaç için harcanan her yüz liranın 2011'de 10,72 lirası antibiyotikler için harcanırken, 2017'de her yüz liranın 5 lirası antibiyotikler için harcandı"

YEŞİM SERT KARAASLAN - DUYGU YENER - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, antibiyotik kullanımına ilişkin, "Antibiyotik bulunan reçete sayısını 5 yıl içinde yüzde 10 düşürdük. Bunu, 2019'da daha da aşağı çekeceğiz." dedi.

Koca, 18 Kasım Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalıkların tedavi başarısının artırılmasında akılcı ilaç kullanımının çok önemli olduğunu belirtti.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı'nın sağlık hedeflerine göre ilaç maliyetlerinin azalacağını ve akılcı ilaç kullanımının geliştirileceğini ifade eden Koca, bu kapsamda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini anlattı.

Koca, antibiyotiklerin gereksiz ve yanlış kullanılmasının önüne geçmek için Türkiye genelinde "Akılcı İlaç Kullanımı Kampanyası" başlatıldığını bildirdi.

Kampanya kapsamında, televizyonlarda kamu spotlarının yayımlandığını, "Antibiyotikte değil, sağlığınızda ısrarcı olun" afişlerin hazırlanarak, bunların tüm sağlık tesisleri ile eczanelerde ve halkın rahatlıkla görebileceği yerlere asıldığını anlattı.

Bakan Koca, "Gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek amacıyla 'Akılcı İlaç Kullanımı Ulusal Eylem Planı'nı' yürürlüğe koyduk." dedi.

Antibiyotikleri fazla reçete eden hekimlere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantılarının yapıldığını, bunların sürdürüleceğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla antibiyotik yer alan reçete yüzdesi yüksek olan iller öncelikli olmak üzere halka ve sağlık çalışanlarına yönelik bilinçlendirme, eğitim, izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecek. Antibiyotik bulunan reçete sayısını 5 yıl içinde yüzde 10 düşürdük. Bunu, 2019'da daha da aşağı çekeceğiz. Geçen yıl 35,3 olan bin kişiye düşen günlük antibiyotik tüketim miktarının 2019'da 34'e düşürülmesini hedefliyoruz."

- "Antibiyotikler, geçen yıl her yüz reçetenin 25'inde yer aldı"

Bakan Koca, antibiyotiği akılcı bir şekilde kullanma konusunda Türkiye'nin yaptığı çalışmaların kısa sürede olumlu neticeler vermeye başladığını aktararak, "Farkındalık kampanyaları neticesinde, 2011'de her yüz reçetenin 35'inde yer alan antibiyotikler, geçen yıl her yüz reçetenin 25'inde yer aldı. Aile hekimlerinin de 2011'e göre antibiyotik reçeteleme tercihlerinde yüzde 28,5'lik bir azalma olduğu belirlendi." bilgisini verdi.

Koca, 2011'de ilaç için verilen her yüz liranın 10,72 lirasının antibiyotikler için harcanırken, 2017'de her yüz liranın 5 lirasının antibiyotikler için kullanıldığını belirtti.

- Antibiyotik tüketimi en çok Mardin, en az Edirne'de

Öte yandan, 2017 Durum Tespiti Aile Hekimleri Antibiyotik Bulunan Reçete Yüzdesi verilerine göre, en çok antibiyotik Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde tüketildi.

En çok antibiyotik kullanan il olan Mardin'i, Şanlıurfa, Adana, Şırnak izledi. Edirne, Yozgat ve Artvin ile en az antibiyotik kullanan iller oldu.

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antibiyotik ilaç harcamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

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