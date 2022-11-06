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Antibiyotikleri unutun: Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan askerlere uygulanan yöntem! Kullananlar giderek artıyor

06.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık için ilaçların yanı sıra birçok farklı çözüm yolu bulunuyor. Doğal tedavileri tercih eden kişiler ilacın yerine geçebilecek tedavi yöntemleri arıyorlar. Eski zamanlarda kullanılan bazı tedaviler günümüzde de kullanılmaya devam edebiliyor. Birinci Dünya Savaşı askerlerinin yaralarını iyileştirmek için kullandıkları yöntem son günlerde giderek artmaya başladı.

Antibiyotikleri unutun: Birinci Dünya Savaşı'nda yaralanan askerlere uygulanan yöntem! Kullananlar giderek artıyor

Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralanan askerleri tedavi etmek için çeşitli yöntemler deneniyordu. O zamanlarda sağlık uzmanlarının kullandığı en yaygın tedavi yöntemleri arasında, ölü dokuları yedikleri ve sözde antimikrobiyal moleküller salgıladıkları çay poşeti tarzı poşetlerde deriye yerleştirilen sinek larvaları görülüyor. Bu yöntem son zamanlarda da özellikle İngiltere'de doğal tedavi yöntemleri arayan kişilerin uyguladıkları yöntemler arasında bulunuyor.

ANTİBİYOTİK İHTİYACINI ORTADAN KALDIRIYOR

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Sağlık uzmanları, terapinin, toplum üzerinde potansiyel olarak feci etkisi olan bir krizin, terörizm ve iklim değişikliğine ciddiyetle benzetilen küresel süper böcek tehdidine karşı yardımcı olabileceğini umuyorlar. Enfekte yaralara kurtçuklar yapıştırmak, bakterileri mutasyona uğramaya ve hayat kurtaran ilaçlara dirençli hale getirmeye teşvik edebilen antibiyotik kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır.

ANTİBİYOTİKLERİN ORTAYA ÇIKIŞI BU TEDAVİ YÖNTEMİNİ UNUTTURMUŞTU

Yaraları temizlemek için kurtçukların kullanılması ilk olarak Birinci Dünya Savaşı'nda, saha cerrahlarının yaraları larvalarla istila edilmiş askerlerin daha hızlı iyileştiğini keşfettiğinde popüler hale geldi. 1940'larda tıbbi antibiyotiklerin ortaya çıkışı, tedaviyi büyük ölçüde tarihe gömdü.

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Araştırmalar, iyileşmesi zor yaraların tedavisinde etkili olduğunu ve uygun maliyetli olduğunu ve NHS'nin 2004 yılında bir tedavi olarak kabul ettiğini gösteriyor. Swansea Üniversitesi'nde böcekbilimci olan Profesör Yamni Nigam, "Kurtçuklar çok verimli ve uygun maliyetli. Aylardır iyileşmeyi reddeden durgun bir yarayı çevirebilirler - dört gün içinde yarayı dönüştürebilirler."

KURTÇUKLAR YARAYI NASIL İYİLEŞTİRİYOR?

Kurtçukların yapabileceği en önemli şeylerden biri bir yarayı dezenfekte etmektir. Kronik olarak enfekte bir yaranız varsa, kurtçuklar koymak ölü dokuyu temizleyecektir.

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Kronik yaralarda bakteri ve ölü hücrelerle ziyafet çekmek için enfekte dokuya kurtçuklar uygulanabilir. Larvalar yarayı temizlemenin yanı sıra iyileşme şansını da artırır.

Biraz mide bulandırıcı olsa da, bu eski terapi aslında Mukaddes Kitap devirlerinden beri kullanılmaktadır, ancak antibiyotikler keşfedildiğinde gözden düşmüştür.

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Amerikan İç Savaşı sırasında kangreni önlemek için kurtçuklar da kullanıldı.

Birinci Dünya Savaşı'nın Fransız siperlerinde doktorlar, içlerinde kurtçuk bulunan yaraların daha az enfekte olduğunu ve daha hızlı iyileştiğini, dolayısıyla askerlerin yaralarından ölme riskinin daha az olduğunu fark ettiler.

KULLANAN KİŞİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR

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NHS Digital verileri, İngiltere'de uygulanan kurtçuk tedavilerinin sayısının son on yılda yaklaşık yüzde 50 arttığını gösteriyor. Yine de uzmanlar, hemşirelerin "gevşekliğinin" onları tedaviyi daha geniş bir alana yaymaktan alıkoyabileceğinden korkuyor.

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