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Antidepresan ilaç için eczanelerin camlarını kırdı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 04:33 | Son Güncelleme

 MUĞLA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T.,  antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı.

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen bir H.T., antidepresan ilaç almak için 3 eczanenin camlarını sopayla kırdı. H.T., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından elindeki sopa ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de meydana geldi. Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen H.T., Orhaniye Mahallesi 12 sokak üzerinde bulunan bir eczanenin camına elinde sopa ile vurarak kırmaya çalıştı. Saldırgan davranışları nedeniyle çevrede endişe yaratan kişi ile ilgili vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen ekipler, bir kişinin sokak üzerindeki 3 eczanenin camlarını kırdığını belirledi. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri H.T.'yi elinde sopayla sokakta yürürken yakaladı.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken H.T.'nin çevrede 3 eczanenin camlarını kırdığı saptandı. Sakarya'dan iş aramak için Muğla'ya gelen H.T.'nin madde bağımlısı olduğu ve antidepresan ilaç almak için eczanelerinin camlarına zarar verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.T., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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