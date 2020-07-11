HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.07.2020 16:49 | Son Güncelleme

Antidepresan kullanmak günümüzde, stresli hayat tarzından dolayı, giderek yaygınlaştı. Adeta ağrı kesici kullanıyormuş gibi sıklıkla tercih edilen bu ilaçların serotonin hormonu salgılaması onları tercih etmemizdeki en önemli sebep belki de. Fakat antidepresanlar yalnızca mutluluk hormonu sağlamıyor. Aslında beden üzerinde başka etkileri de var.

Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Bilimsel araştırmalar, her on kişiden birindeki depresyon şikayetinin aslında antidepresan kullanma boyutuna kadar vardığını gösteriyor. Siz de yeterince mutlu olmadığınızı düşünüyorsanız antidepresan kullanmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Peki, antidepresanları ne kadar tanıyorsunuz? İşte antidepresan kullanımı ve zararları hakkında merak ettikleriniz...

ANTİDEPRESAN NEDİR? ANTİDEPRESANLAR HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Antidepresanlar, başta depresyon olmak üzere; kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, çoklu kişilik bozuklukları gibi birçok psikolojik rahatsızlıkta kullanılan ilaçlardır.

ANTİDEPRESANLAR NASIL KULLANILIR?

Bu ilaçlar ilk defa 1950'lerin başında kullanılmaya başlandı. Tek başına bir çözüm olmayan, terapi vasıtasıyla doktorla işbirliği içinde kullanılması gereken bu haplar uzmanların tavsiye edeceği belli dozlarda alınıyor. Antidepresan tedavisi genellikle 6 ay kadar sürüyor. Ancak doktorun yönergelerine göre bu süre artış veya azalış gösterebiliyor. İlaç tedavisi en etkili sonucu terapiyle birlikte gösteriyor.

ANTİDEPRESAN KULLANMAK ZARALI MI?

Antidepresanın zararları sağlık çevrelerinde olduğu kadar güncel hayatta da sıklıkla tartışılan konulardan biri. Kimileri uykudan başını alamadığı konusunda şikayette bulunur, kimilerinin de herhangi bir fayda görmediğini duyarsınız. Ama kesin olan bir nokta var. O da, antidepresan kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler olduğu.

l Öncelikle herhangi bir şekilde doktora danışmadan antidepresan kullanmaya başlamamanız gerekir.
l Yine aynı şekilde doktora danışmadan bu ilaçları kullanmayı bırakırsanız bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
l Antidepresanlar bireylerde bazı yan etkilere de yol açar. Örneğin; antidepresan kullananların araç kullanması tavsiye edilmez.
l Ayrıca hamilelerin antidepresan kullanılması da önerilmez. Ancak bebeğe zarar vermeyecek ölçüde dozlar doktor kontrolünde alınabilir.

ANTİDEPRESANLARIN YAN ETKİLERİ VE ZARARLARI NELERDİR?

Bu ilaçların yan etkileri:

l Bireyin uyku ve uyuşukluk hali içinde olması
l Ağız kuruluğu
l Üriner retansiyon
l Bazı cinsel problemler (cinsel istekte azalma veya kayıp, orgazm olmakta zorluk, erkeklerde ereksiyon problemleri gibi. )
l Mide bulantısı, ishal şikayetleri
l Kabızlık
l Baş ağrısı veya baş dönmesi
l Kontrol dışında kilo alma ve kilo kaybı
l Kas ağrıları
l Çarpıntı veya düzensiz kalp atışı
l Aşırı terleme
l Bulanık görme
l Titreme
l Ateş
l İntihara varan düşünceler şeklinde sıralanabilir

Bunların yanı sıra serotonin sağlayıcı antidepresanlar; Tip 2 diyabet, göz tansiyonu, ciddi kalp ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Buna serotonin sendromu denir. Yani mutlu olacağım diye sağlığınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Doktorlar, antidepresanların alkolle veya kafeinle birlikte kullanılmasını önermez. Ancak bu ürünleri kullandığınız antidepresanın özelliklerine ve doktorunuzun belirlediği doza göre size zararlı bir etkisi olmayacak şekilde kullanabilirsiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtıZeynep Demirel sezonu Bodrum'da açtı
Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesiDiş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi
Hayırlı cumalar mesajı | Cuma mesajları 2020, yeni, yazılı ve hadisliHayırlı cumalar mesajı | Cuma mesajları 2020, yeni, yazılı ve hadisli
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Bakan Koca'dan flaş açıklama: En az 1000 kişi...

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Muharrem İnce'den Ayasofya yorumu

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Ünlü isimden bomba açıklama! 'Bana kur yaptı'

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

Tokalaşmak isterken böyle öldürüldü

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

'Neden maske takmıyorsunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdiler

İlginizi Çekebilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye ne iyi gelir? İşte tedavisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi: 6 günde etkisini gösteriyor

Diş sağlığı için ceviz kabuğu mucizesi

Yaz aylarında sağlıklı olmak için bunlara dikkat

Yaz aylarında sağlıklı olmak için bunlara dikkat

Pandemi döneminde ağır diyetler risklere davetiye çıkarıyor

Pandemi döneminde ağır diyetler risklere davetiye çıkarıyor

İşte yazın artan sıvı kaybını önleyecek düşük kalorili 7 yaza içeceği

İşte yazın artan sıvı kaybını önleyecek 7 yaz içeceği

Sık yıkama saç dökülmesini arttırıyor

Dikkat! Bunu çok sık yapıyorsanız...

Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

Kendi kanınızla tedavi olabilirsiniz! Mucize PRP tedavisi sayesinde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.