Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Bilimsel araştırmalar, her on kişiden birindeki depresyon şikayetinin aslında antidepresan kullanma boyutuna kadar vardığını gösteriyor. Siz de yeterince mutlu olmadığınızı düşünüyorsanız antidepresan kullanmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Peki, antidepresanları ne kadar tanıyorsunuz? İşte antidepresan kullanımı ve zararları hakkında merak ettikleriniz...

ANTİDEPRESAN NEDİR? ANTİDEPRESANLAR HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Antidepresanlar, başta depresyon olmak üzere; kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, çoklu kişilik bozuklukları gibi birçok psikolojik rahatsızlıkta kullanılan ilaçlardır.

ANTİDEPRESANLAR NASIL KULLANILIR?

Bu ilaçlar ilk defa 1950'lerin başında kullanılmaya başlandı. Tek başına bir çözüm olmayan, terapi vasıtasıyla doktorla işbirliği içinde kullanılması gereken bu haplar uzmanların tavsiye edeceği belli dozlarda alınıyor. Antidepresan tedavisi genellikle 6 ay kadar sürüyor. Ancak doktorun yönergelerine göre bu süre artış veya azalış gösterebiliyor. İlaç tedavisi en etkili sonucu terapiyle birlikte gösteriyor.

ANTİDEPRESAN KULLANMAK ZARALI MI?

Antidepresanın zararları sağlık çevrelerinde olduğu kadar güncel hayatta da sıklıkla tartışılan konulardan biri. Kimileri uykudan başını alamadığı konusunda şikayette bulunur, kimilerinin de herhangi bir fayda görmediğini duyarsınız. Ama kesin olan bir nokta var. O da, antidepresan kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler olduğu.