Antidepresan kullananlar dikkat! Kusma, diyabet...

Bilimsel araştırmalar, her on kişiden birindeki depresyon şikayetinin aslında antidepresan kullanma boyutuna kadar vardığını gösteriyor. Siz de yeterince mutlu olmadığınızı düşünüyorsanız antidepresan kullanmaya niyetlenmiş olabilirsiniz. Peki, antidepresanları ne kadar tanıyorsunuz? İşte antidepresan kullanımı ve zararları hakkında merak ettikleriniz...
Antidepresanlar, başta depresyon olmak üzere; kaygı bozuklukları, travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, çoklu kişilik bozuklukları gibi birçok psikolojik rahatsızlıkta kullanılan ilaçlardır.
Bu ilaçlar ilk defa 1950'lerin başında kullanılmaya başlandı. Tek başına bir çözüm olmayan, terapi vasıtasıyla doktorla işbirliği içinde kullanılması gereken bu haplar uzmanların tavsiye edeceği belli dozlarda alınıyor. Antidepresan tedavisi genellikle 6 ay kadar sürüyor. Ancak doktorun yönergelerine göre bu süre artış veya azalış gösterebiliyor. İlaç tedavisi en etkili sonucu terapiyle birlikte gösteriyor.
Antidepresanın zararları sağlık çevrelerinde olduğu kadar güncel hayatta da sıklıkla tartışılan konulardan biri. Kimileri uykudan başını alamadığı konusunda şikayette bulunur, kimilerinin de herhangi bir fayda görmediğini duyarsınız. Ama kesin olan bir nokta var. O da, antidepresan kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler olduğu.
l Öncelikle herhangi bir şekilde doktora danışmadan antidepresan kullanmaya başlamamanız gerekir.
l Yine aynı şekilde doktora danışmadan bu ilaçları kullanmayı bırakırsanız bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.
l Antidepresanlar bireylerde bazı yan etkilere de yol açar. Örneğin; antidepresan kullananların araç kullanması tavsiye edilmez.
l Ayrıca hamilelerin antidepresan kullanılması da önerilmez. Ancak bebeğe zarar vermeyecek ölçüde dozlar doktor kontrolünde alınabilir.
Bu ilaçların yan etkileri:
l Bireyin uyku ve uyuşukluk hali içinde olması
l Ağız kuruluğu
l Üriner retansiyon
l Bazı cinsel problemler (cinsel istekte azalma veya kayıp, orgazm olmakta zorluk, erkeklerde ereksiyon problemleri gibi. )
l Mide bulantısı, ishal şikayetleri
l Kabızlık
l Baş ağrısı veya baş dönmesi
l Kontrol dışında kilo alma ve kilo kaybı
l Kas ağrıları
l Çarpıntı veya düzensiz kalp atışı
l Aşırı terleme
l Bulanık görme
l Titreme
l Ateş
l İntihara varan düşünceler şeklinde sıralanabilir
Bunların yanı sıra serotonin sağlayıcı antidepresanlar; Tip 2 diyabet, göz tansiyonu, ciddi kalp ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Buna serotonin sendromu denir. Yani mutlu olacağım diye sağlığınıza kalıcı hasarlar verebilirsiniz. Doktorlar, antidepresanların alkolle veya kafeinle birlikte kullanılmasını önermez. Ancak bu ürünleri kullandığınız antidepresanın özelliklerine ve doktorunuzun belirlediği doza göre size zararlı bir etkisi olmayacak şekilde kullanabilirsiniz.
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